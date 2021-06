Le dollar grimpe, les créations d'emplois surprennent à la hausse aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Le dollar montait nettement jeudi face à l'euro alors que les créations d'emplois du secteur privé américain ont été meilleures que prévu en mai, signal que la reprise s'installe aux Etats-Unis.

Vers 19H15 GMT, le dollar gagnait 0,68% face à l'euro, à 1,2128 dollar pour un euro, un niveau plus vu depuis la mi-mai.

Le secteur privé a créé 978.000 emplois le mois dernier aux Etats-Unis, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée jeudi.

C'est une surprise pour les analystes qui prévoyaient un ralentissement par rapport à avril, et tablaient sur 675.000 créations d'emplois.

"Les investisseurs commencent à se demander si la Fed (Banque centrale américaine) ne va pas changer sa politique monétaire", a résumé Naeem Aslam, analyste chez AvaTrade.

Pour le marché des changes, une seule question compte actuellement: quand est-ce que les banques centrales à travers le monde vont réagir à la hausse de l'inflation et normaliser leurs politiques monétaires, ce qui rendrait leurs monnaies plus attractives?

Alors que la Fed a promis de garder en place ses mesures d'aide à l'économie pour permettre un rebond de l'économie, de solides données sur l'emploi peuvent ouvrir la porte à une réduction de son programme de rachats d'actifs ou à une hausse des taux.

"Il sera intéressant de voir si le chiffre officiel du chômage qui sera publié demain nous réserve une surprise similaire", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. Les analystes s'attendent à 720.000 créations d'emplois et à un repli du taux de chômage à 5,9%.

Le mois précédent, les données sur l'emploi pour avril avaient déçu, et le dollar avait atteint fin mai un plus bas depuis début janvier face à l'euro, à 1,2266 dollar.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) ne semble pas plus prête que la Fed à normaliser sa politique monétaire.

"La BCE s'est engagée à préserver des conditions de financement favorables pendant toute cette période, au regard évidemment de son objectif d'inflation", a affirmé jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2128 1,2211 EUR/JPY 133,75 133,79 EUR/CHF 1,0964 1,0964 EUR/GBP 0,8602 0,8618 USD/JPY 110,28 109,56 USD/CHF 0,9040 0,8979 GBP/USD 1,4099 1,4171

afp/rp