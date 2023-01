Le dollar hésite alors que les investisseurs évaluent le chemin de la hausse des taux

Les données de vendredi ont montré que la masse salariale non agricole américaine a augmenté de 223 000 emplois en décembre, tandis que la hausse de 0,3 % du salaire moyen a été plus faible que prévu et inférieure à celle de 0,4 % du mois précédent.

D'autres signes de ralentissement de l'économie ont été observés, l'activité de l'industrie des services aux États-Unis s'étant contractée pour la première fois en plus de 2 ans et demi en décembre, dans un contexte d'affaiblissement de la demande.

Cela a fait baisser l'indice du dollar, qui mesure le dollar américain par rapport à six devises principales, de 1,15 % vendredi. Lundi, l'indice, qui a gagné 8 % en 2022, était en hausse de 0,01 % à 103,720.

Les investisseurs ont placé leurs espoirs dans le fait que la banque centrale américaine atténue sa politique agressive de resserrement monétaire. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent maintenant environ 25 % de chances d'une hausse d'un demi-point en février, contre environ 50 % il y a un mois.

Les analystes soulignent toutefois que le marché de l'emploi, toujours tendu, est susceptible d'inquiéter les responsables de la Fed.

"Le rapport sur l'emploi de décembre montre que le marché du travail américain reste trop tendu pour permettre à la Fed de se contenter d'une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain", a déclaré Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef à la Banque de Singapour.

"Nous pensons que la Fed restera plus faucon que ce que le marché anticipe, ce qui nous incite à rester prudents sur les perspectives à court terme des actifs à risque."

La prochaine réunion de la Fed étant prévue au début du mois prochain, les investisseurs se concentreront sur les données de l'indice des prix à la consommation prévues jeudi.

Citi a déclaré s'attendre à une autre impression "plus douce" de l'IPC de base avec un certain risque de hausse, mais a déclaré que l'inflation de base pourrait reprendre au début de 2023.

"Nous continuons de nous attendre à ce que la Fed procède à une hausse de 50 points de base en février, car il existe encore de fortes pressions inflationnistes sous-jacentes et un nouvel assouplissement des conditions financières ne serait probablement pas un résultat souhaitable."

Ailleurs, le real brésilien n'a pas encore été négocié après que des partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro aient été arrêtés après avoir envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du pays.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,12 % par rapport à la devise américaine pour atteindre 131,94 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,2099 $, en hausse de 0,06 % sur la journée, après avoir gagné 1,5 % vendredi.

L'euro était en hausse de 0,11 % à 1,0656 $, après avoir clôturé en hausse de 1,17 % vendredi.

Le dollar australien a augmenté de 0,17% par rapport à la devise américaine à 0,689 $, tandis que le kiwi a gagné 0,02% à 0,635 $.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0128 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar $1.0660 $1.0645 +0.14% -0.51% +1.0668 +1.0640

Dollar/Yen 131,8650 132,0700 -0,13% +0,51% +132,2500 +131,7400

Euro/Yen 140,57 140,58 -0,01% +0,19% +140,8000 +140,4600

Dollar/Suisse 0,9275 0,9279 -0,03% +0,32% +0,9279 +0,9264

Sterling/Dollar 1,2104 1,2093 +0,12% +0,11% +1,2128 +1,2092

Dollar/Canadien 1,3432 1,3448 -0,10% -0,85% +1,3444 +1,3420

Aussie/Dollar 0,6891 0,6876 +0,28% +1,14% +0,6907 +0,6875

NZ 0,6348 0,6350 +0,01% +0,01% +0,6372 +0,6337

Dollar/Dollar

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations sur le marché Forex de Tokyo fournies par la BOJ