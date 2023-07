Le dollar s'est maintenu juste au-dessus de son plus bas niveau depuis un an mercredi, les traders évaluant les perspectives des taux américains, tandis que le dollar néo-zélandais a brièvement bondi après qu'un taux d'inflation plus élevé que prévu ait repoussé les perspectives d'un assouplissement de la politique à plus long terme.

Le dollar américain a réussi à se redresser après un rapport mitigé sur les ventes au détail la nuit dernière, avec une croissance des ventes manquant les prévisions en juin, mais les consommateurs ont augmenté ou maintenu leurs dépenses ailleurs, indiquant la résilience des consommateurs qui est susceptible de maintenir l'économie sur une trajectoire de croissance solide.

Par rapport à un panier de devises, le dollar américain a rebondi d'un plus bas de 15 mois atteint lors de la session précédente, avec son indice stable à 99,943 dans les premiers échanges asiatiques.

"Les (données) ont montré que les ventes au détail étaient résistantes, et je pense que c'est parce que la croissance des salaires américains est toujours forte", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

Le billet vert a interrompu sa chute vertigineuse de la semaine dernière dans le sillage d'un taux d'inflation américain plus froid que prévu, qui a conduit les traders à anticiper un pic imminent des taux américains.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire ce mois-ci, la majorité d'entre eux pariant sur le fait que cela mettra fin au cycle actuel de resserrement monétaire de la banque centrale.

De l'autre côté de l'Atlantique, les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) adoptent également un ton plus dovish sur les perspectives de taux, Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs, ayant déclaré dans une interview mardi que la BCE surveillera de près les signes de ralentissement de l'inflation dans les mois à venir afin d'éviter un resserrement excessif de sa politique.

L'euro est resté stable à 1,1230 $, loin du pic de 17 mois de la session précédente à 1,1276 $.

La livre sterling a acheté 1,3035 $, avant les données sur l'inflation britannique attendues plus tard dans la journée de mercredi.

"La rigidité des mesures de l'inflation britannique a contrasté de manière significative avec les mesures des prix dans la zone euro et aux États-Unis qui ont baissé", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change de Rabobank.

"Si l'économie britannique reste résiliente, nous pensons que la livre réagira bien aux attentes hawkish concernant la politique de la Banque d'Angleterre.

"Toutefois, si les risques de récession augmentent au Royaume-Uni, la livre pourrait revenir à la baisse en cas de hausse des taux, les investisseurs prenant peur sur le contexte économique global du Royaume-Uni et réduisant leurs positions longues (sur la livre)".

En Nouvelle-Zélande, l'inflation des consommateurs a été légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre, selon les données publiées mercredi, ce qui a provoqué une brève flambée du kiwi, les traders repoussant les attentes concernant la date à laquelle la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pourrait commencer à réduire son taux d'intérêt.

Le kiwi était 0,25 % plus élevé à 0,6291 $, après avoir bondi de plus de 0,6 % pour atteindre un sommet de 0,6315 $ à la suite de la publication.

Si l'inflation est "plus faible", elle n'est pas "basse" pour autant. Il est important de noter que les mesures de l'inflation de base continuent de fonctionner à des taux d'environ 6 %, et que certaines ont même augmenté au cours du trimestre de juin", a déclaré Satish Ranchhod, économiste principal chez Westpac en Nouvelle-Zélande.

"Cela indique que les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes.

Le dollar australien a baissé de 0,08 % à 0,68065 $.

Ailleurs, le yen japonais a légèrement baissé à 138,88 pour un dollar.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre de manière durable et stable l'objectif d'inflation de 2% de la banque centrale, signalant sa détermination à maintenir une politique monétaire ultra-libre pour le moment.