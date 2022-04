Le dollar index dépasse les 101 pour la première fois depuis deux ans

L'indice du dollar (Dollar index), qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, s'est établi à 100,99, en hausse de 0,2 %, après avoir atteint 101,02 au début des échanges. Il a gagné 2,6 % depuis le début du mois.

"Je pense que la tendance générale du dollar reflète la surperformance de l'économie américaine, alors que nous avons constaté les premiers effets de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine ailleurs, notamment dans la zone euro", a déclaré Carol Kong, stratégiste FX à la Commonwealth Bank of Australia. Elle a ajouté qu'elle surveillait les indices des directeurs d'achat attendus sur plusieurs marchés vendredi. "Si les indices PMI de la zone euro ou d'autres pays sont faibles, les marchés pourraient revoir à la baisse leurs prévisions pour l'économie mondiale, mais je ne pense pas que l'indice PMI américain sera particulièrement faible, et nous verrons donc un certain contraste, ce qui soutiendra probablement le dollar", a-t-elle déclaré. "Bien sûr, le principal moteur du dollar-yen a été la flambée des rendements obligataires américains".

Les gains du dollar ont été les plus frappants par rapport à la monnaie japonaise, et mardi, il a grimpé de 0,73% à 127,88 yens, son plus haut niveau depuis mai 2002. Il a progressé de 4,5% sur le yen depuis le début du mois, ce qui serait son deuxième plus gros gain mensuel en pourcentage depuis 2016, derrière les 5,8% du mois dernier.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans s'établissait mardi à 2,8376, oscillant juste à côté de son sommet de trois ans de 2,884 % atteint lundi, tandis que la Banque du Japon est intervenue pour maintenir le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans autour de 0 % et ne dépassant pas 0,25 %.

De nombreux investisseurs parient que le yen doit encore baisser. Les dernières données de la CFTC pour la semaine se terminant le 12 avril montrent que les positions courtes nettes sur le yen sont les plus importantes depuis trois ans et demi. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les dommages causés à l'économie par l'affaiblissement du yen sont actuellement plus importants que les avantages qui en découlent, ce qui constitue la mise en garde la plus explicite contre la récente chute de la monnaie.

Ailleurs, le dollar est monté jusqu'à 0,9466 franc suisse, son plus haut niveau depuis un an, et a également testé des sommets contre d'autres majors. L'euro était à 1,0776 dollar, juste après son plus bas niveau en deux ans de la semaine dernière, à 1,0756 dollar, et la livre sterling était à 1,3009 dollar, en vue de son plus bas niveau en 18 mois contre le dollar, à 1,2973 dollar, également atteint la semaine dernière. Les monnaies européennes n'ont pas été aidées par les derniers combats en Ukraine, selon lesquels la Russie aurait commencé une nouvelle offensive anticipée dans l'est du pays.

Le dollar australien a progressé de 0,3 % par rapport au plus bas d'un mois atteint lundi et s'établissait à 0,737 dollar, soutenu par le compte rendu publié mardi de la réunion de politique générale d'avril de la Reserve Bank of Australia, qui suggère que la banque centrale se rapproche d'une hausse des taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans en raison de l'accélération de l'inflation.

Le bitcoin a également réussi à trouver ses marques, s'échangeant autour de 40 800 dollars mardi après avoir atteint un plus bas d'un mois à 38 547 dollars lundi.