Le dollar languit alors que les craintes d'une hausse des taux de la Fed s'estompent ; la réouverture de la Chine stimule l'optimisme

Les marchés doutent de plus en plus que la Fed doive porter les taux d'intérêt au-dessus de 5 % pour refroidir l'inflation, car les effets de ses hausses de taux agressives de l'année dernière se sont déjà fait sentir dans l'économie. Les investisseurs s'attendent maintenant à ce que les taux culminent juste en dessous de 5 % d'ici juin.

Le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a montré que si l'économie américaine avait créé des emplois à un rythme soutenu en décembre, elle avait également enregistré un ralentissement de la croissance des salaires.

La baisse du dollar a poussé l'euro à un sommet de sept mois à 1,07605 $ lors de la session précédente. L'euro était dernièrement en baisse de 0,04% à 1,0728 $.

La livre sterling a glissé de 0,03 % à 1,2177 $, après avoir atteint un sommet de trois semaines à 1,2209 $ lundi et avoir terminé la session en hausse de 0,73 %.

Contre un panier de devises, le Dollar Index américain a légèrement augmenté de 0,04% à 103,21, après avoir chuté de 0,7% et touché un plus bas de sept mois à 102,93 lors de la session précédente.

"La grande descente du dollar a commencé", a déclaré George Saravelos, responsable de la recherche FX à la Deutsche Bank.

La réouverture rapide de la Chine a également donné un autre coup de pouce aux actifs plus risqués, loin du billet vert, le dollar australien, sensible au risque, ayant atteint un pic de plus de quatre mois à 0,6950 $ lors de la séance précédente. Il était dernièrement en baisse de 0,04 % à 0,6911 $.

Le kiwi s'est stabilisé à 0,6373 $, non loin du sommet de plus de trois semaines atteint lundi à 0,6411 $. Les deux monnaies des antipodes sont souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois.

Le yuan offshore a acheté pour la dernière fois 6,7757 par dollar, et se rapprochait du sommet de près de cinq mois de la session précédente, à 6,7665 par dollar.

"Les gestionnaires de fonds spéculatifs sont devenus légèrement baissiers sur le dollar suite à la réouverture totale en Chine", a déclaré Tareck Horchani, responsable des opérations de courtage de premier ordre chez Maybank Securities.

Ailleurs, le yen japonais a augmenté d'environ 0,1 % à 131,73 par dollar, toujours soutenu par l'affaiblissement du billet vert et par la modification surprise de la politique de la Banque du Japon concernant la courbe des taux à la fin de l'année dernière.

"Ce que la BOJ a fait à la fin de l'année 2022 indique simplement que M. Kuroda essaie de faciliter la tâche de son successeur", a déclaré Dong Chen, responsable de la recherche macroéconomique en Asie chez Pictet Wealth Management, aux journalistes lors d'un briefing sur les perspectives. Haruhiko Kuroda, gouverneur de la Banque du Japon, quittera ses fonctions en avril.

Le real brésilien a interrompu sa série de trois jours de gains au cours de la séance précédente et s'est établi pour la dernière fois à 5,2546 par dollar, après avoir chuté de plus de 1 % lundi après que les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont pris d'assaut la capitale. Il n'avait pas encore été négocié à l'heure de l'Asie ce mardi.

Les investisseurs porteront leur attention sur un discours du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée de mardi et sur les données relatives à l'inflation américaine publiées jeudi, qui pourraient donner plus de clarté sur les perspectives de la trajectoire de hausse des taux de la Fed.