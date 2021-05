Le dollar maintient ses gains après la surprise de l'inflation ; le bitcoin se redresse partiellement

Les données ont montré que les prix à la consommation américains ont augmenté de la manière la plus importante en près de 12 ans en avril, ce qui a déclenché un mouvement de "risk-off" sur les marchés mondiaux : les actions et les devises les plus risquées ont chuté tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté.

L'attention du marché se tourne maintenant vers les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, attendues à 12h30 GMT, et vers les chiffres des ventes au détail vendredi, pour savoir si la pression à la hausse sur les prix va persister.

Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, a déclaré mercredi que la faible croissance de l'emploi et la forte inflation en avril n'avaient pas modifié le projet de la banque centrale de maintenir une politique monétaire souple.

L'indice du dollar était stable à 90,734 à 0758 GMT, par rapport au sommet de mercredi de 90,798.

Les stratèges d'ING ont écrit dans une note aux clients qu'il était peu probable que les mouvements d'aversion au risque sur le marché des devises persistent, et que l'indice du dollar s'affaiblisse à nouveau sous les 90 dans les semaines à venir.

"Bien que la flambée des prix soit un phénomène mondial évident et que nous convenions que la Fed devra procéder à une hausse plus tôt qu'elle ne l'indique actuellement (peut-être au premier trimestre 2023 plutôt qu'en 2024 comme la Fed le prévoit actuellement), un resserrement imminent de la Fed semble peu probable", a déclaré ING.

Le dollar australien, qui est considéré comme un indicateur de l'appétit pour le risque, était en baisse de 0,3 % à 0,77055 contre le dollar, prolongeant ses pertes après avoir enregistré mercredi sa plus forte baisse quotidienne depuis mars.

Le dollar néo-zélandais a brièvement progressé après que le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré qu'il étudiait la possibilité de voyager sans quarantaine avec d'autres pays, mais il était en baisse de 0,2 %.

L'euro était en hausse de 0,1% à 1,2084 $. Le yen japonais était stable par rapport au dollar, la paire changeant de mains à 109,675 .

REBOND DU BITCOIN

Le bitcoin a plongé de 17% dans la nuit lorsque Elon Musk a déclaré dans un tweet que Tesla Inc n'acceptera plus la crypto-monnaie pour l'achat de voitures.

La crypto-monnaie est passée d'environ 54 819 dollars à 45 700 dollars, son plus bas niveau depuis le 1er mars.

Mais elle s'est redressée pendant la session asiatique et était en hausse de 3% à environ 50 908 dollars à 0759 GMT.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie après le bitcoin, a suivi un schéma similaire, chutant de 14% avant de rebondir. L'Ether a atteint un autre record mercredi et a augmenté d'environ 440% sur l'année.

Le bitcoin est toujours en hausse d'environ 30 % par rapport à son niveau juste avant que Tesla ne déclare, le 8 février, qu'il avait investi environ 1,5 milliard de dollars en bitcoins et qu'il l'accepterait comme moyen de paiement dans un avenir proche.