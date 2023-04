Le dollar américain a maintenu ses gains jeudi après que les résultats des banques américaines aient renforcé les attentes que la Réserve fédérale maintienne une politique monétaire stricte pendant un certain temps, tandis que le dollar néo-zélandais a chuté après des données d'inflation plus froides que prévu.

L'indice du Dollar Index, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à l'ensemble de ses pairs, a peu varié à 101,96 après avoir progressé de 0,27% mercredi. Le kiwi a glissé de 0,6 % à 0,6162 $ après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 16 mars.

Le yen japonais s'est affaibli pour la deuxième journée, perdant 0,1% à 134,85, après s'être négocié hier au-dessus de 135 pour la première fois en un mois.

Morgan Stanley a publié mercredi un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes, s'ajoutant aux résultats roses des principaux créanciers américains qui ont calmé les craintes d'une aggravation de la crise après la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank le mois dernier.

"Les résultats bancaires continuent de montrer que la situation du financement des banques américaines se stabilise", a déclaré Sim Moh Siong, stratège en devises à la Banque de Singapour. "Cela aide donc le dollar, et le fait que nous ayons un discours légèrement hawkish de la Fed, le marché commence à évaluer l'ampleur d'une réduction de la Fed pour cette année.

"Vous avez l'IPC britannique qui s'est révélé plus chaud que prévu, en temps utile l'IPC néo-zélandais qui s'est révélé plus bas que prévu, ce qui tire la livre sterling et le kiwi", a-t-il ajouté.

Selon les économistes interrogés par Reuters, la banque centrale américaine procédera à une dernière hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en mai et maintiendra ensuite les taux stables jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le président de la Fed Bank of New York, John Williams, a déclaré mercredi que l'inflation se situait toujours à des niveaux problématiques et que la banque centrale américaine agirait pour la réduire.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Nouvelle-Zélande pour le premier trimestre est ressorti inférieur aux attentes jeudi, mais est resté proche des sommets historiques. Cela fait suite aux chiffres de l'IPC plus élevés que prévu en Grande-Bretagne, qui ont stimulé les paris pour une augmentation des taux de la Banque d'Angleterre en mai.

La livre sterling s'est échangée 0,17 % de moins à 1,243 $, revenant sur les gains de mercredi.

Les traders anticipent les données manufacturières américaines de vendredi, la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine, et le Comité de l'Open Market de la Fed (FOMC) au début du mois prochain, a déclaré Sim, de la Banque de Singapour.