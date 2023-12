Le dollar semblait prêt vendredi à terminer l'année 2023 avec une perte, inversant deux années consécutives de gains, entraînés par les attentes du marché que la Réserve fédérale américaine pourrait commencer à assouplir les taux dès le mois de mars prochain.

Le billet vert est resté globalement en retrait lors de la dernière journée de l'année, les mouvements de devises étant limités en raison de l'accalmie des fêtes de fin d'année.

Depuis que la Fed a lancé son cycle agressif de hausse des taux au début de 2022, les attentes concernant l'ampleur de la hausse des taux américains ont été un facteur déterminant pour le dollar au cours de la majeure partie des deux dernières années.

Mais comme les données économiques ont ensuite montré des signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis, les investisseurs se sont intéressés à la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux - des attentes qui ont pris de l'ampleur après l'orientation dovish de la réunion de politique générale de la banque centrale en décembre.

Face à un panier de devises, le billet vert a reculé de 0,02 % à 101,18, s'approchant d'un creux de cinq mois de 100,61 atteint lors de la session précédente.

L'indice du dollar est en passe de perdre plus de 2 % sur le mois et environ 2,2 % sur l'année.

"Le dollar est susceptible d'être sous pression en 2024 lorsque la Fed signalera formellement un pivot dovish, mais nous devons voir comment la croissance en dehors des États-Unis se transcende", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.

L'affaiblissement du dollar a soulagé les autres monnaies, l'euro s'établissant à 1,1076 dollar, proche de son pic de cinq mois, et en passe d'augmenter de plus de 3 % sur l'année.

La livre sterling était également en voie de réaliser un gain annuel de 5 %, sa meilleure performance depuis 2017. La livre sterling était en dernier lieu en hausse de 0,04% à 1,2740 $.

Alors que les décideurs de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) n'ont pas signalé de baisse imminente des taux lors de leurs réunions de politique générale ce mois-ci, les traders continuent de parier qu'un pivot de la Fed et la perspective de taux américains plus bas l'année prochaine donneraient aux autres grandes banques centrales la possibilité de suivre le mouvement.

"Nous pensons que les banques centrales des économies avancées sont sur le point d'avancer le moment du pivotement vers des réductions de taux d'intérêt", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans leurs perspectives pour 2024.

En ce qui concerne les perspectives des banques centrales du G10, la position "plus haut pour plus longtemps" que de nombreuses institutions ont adoptée en 2023 devient moins prioritaire.

Dans l'ensemble, la perspective que 2024 pourrait être une année où les principales banques centrales commenceront à assouplir les taux d'intérêt a déclenché un rallye sur le risque, entraînant une hausse des actions mondiales.

Les obligations mondiales ont également progressé, après avoir été malmenées pendant la majeure partie des deux dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans s'établissait à 3,8387 %, après avoir perdu près de 120 points de base par rapport à son plus haut niveau en 16 ans de 5,021 % atteint en octobre.

Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, étaient en passe de gagner respectivement 3,5 % et 3 % pour le mois, bien qu'ils soient restés largement inchangés pour l'année.

Le dollar australien, qui était en dernier lieu en hausse de 0,14 % à 0,68385 $, semblait en passe de réaliser un gain annuel marginal de 0,3 %. Le kiwi était en voie de perdre 0,2% pour l'année.

Ces deux devises, souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois, ont été mises sous pression en raison d'une reprise économique post-COVID décevante en Chine.

CONTRASTE ASIA

Le yen devrait quant à lui chuter de plus de 7 % en 2023, prolongeant ainsi une troisième année consécutive de pertes, la monnaie japonaise continuant à être sous pression en raison de la politique monétaire ultra-libre de la Banque du Japon (BOJ).

Alors que le marché s'attend à ce que la BOJ abandonne les taux d'intérêt négatifs en 2024, la banque centrale reste fidèle à sa position dovish et n'a fourni que peu d'indices sur la possibilité et la manière dont un tel scénario pourrait se dérouler.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il n'était pas pressé d'assouplir la politique monétaire ultra-libre, car le risque que l'inflation dépasse largement les 2 % et s'accélère était faible, a rapporté mercredi le radiodiffuseur public NHK.

Un résumé des opinions émises lors de la réunion de politique générale de la BOJ ce mois-ci a montré que certains décideurs politiques ont appelé à un débat plus approfondi sur une future sortie de la politique monétaire ultra-libre, alors que l'économie progresse vers la réalisation de l'objectif de la banque en matière de prix.

"Les perspectives pour le Japon sont encourageantes à l'horizon 2024, avec des attentes de croissance économique robuste et une amélioration de l'inflation qui montre des signes de durabilité", a déclaré Aadish Kumar, économiste international chez T. Rowe Price, citant la faiblesse de la monnaie et la politique accommodante comme des "soutiens clés" à l'opinion.

"Tout mouvement potentiel de resserrement de la politique par le biais d'une hausse des taux d'intérêt représente un risque majeur pour les perspectives. Étant donné que la BOJ ne voudra pas risquer d'annuler tout le bon travail accompli jusqu'à présent, nous pensons qu'elle restera dovish dans sa communication et qu'elle maintiendra une politique accommodante."

Le yen est resté stable à 141,45 pour un dollar.

En Chine, le yuan onshore se dirigeait vers une perte annuelle de près de 3 %, sous la pression d'une reprise post-COVID chancelante dans la deuxième plus grande économie du monde.

La banque centrale du pays a déclaré jeudi qu'elle intensifierait les ajustements de la politique macroéconomique pour soutenir l'économie et promouvoir un rebond des prix, face à des signes de pressions déflationnistes croissantes.

Le yuan s'est établi à 7,0925 pour un dollar, tandis que sa contrepartie offshore s'est établie à 7,0898 pour un dollar.