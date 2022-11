Le dollar, monnaie refuge, se renforce alors que les traders évaluent les risques liés à la Pologne.

Le dollar australien et la livre sterling, sensibles au risque, sont passés de petits gains initiaux à des pertes de taille similaire alors que les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Japon et d'autres pays se rencontraient en marge de la réunion du Groupe des 20 à Bali.

Toutefois, ces mouvements ont été modérés par rapport à la volatilité des devises au cours de la nuit lorsque des rapports non confirmés ont fait état de la mort de deux personnes dans un village polonais dans une explosion causée par des missiles russes près de la frontière avec l'Ukraine.

La Pologne a depuis déclaré que les décès étaient dus à une roquette de fabrication russe, et qu'elle évaluait l'opportunité de demander des consultations avec les alliés en vertu de l'article 4 du traité de l'OTAN. La Russie a nié que ses armes aient frappé la Pologne.

"Le marché des devises se stabilise, jouant avec l'idée qu'il s'agissait d'un missile perdu ou d'un missile intercepté et qu'il n'implique pas nécessairement une escalade dans la guerre, avec l'OTAN devant s'impliquer", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal des devises à la National Australia Bank.

Le Dollar Index, qui mesure la devise par rapport à six pairs et qui pondère le plus l'euro, a augmenté de 0,19% à 106,63.

L'euro a baissé de 0,05% à 1,0345 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,21% à 1,18435 $. Le dollar a ajouté 0,12% à 139,47 yens, et était en hausse de 0,19% à 7,0544 yuans dans les échanges offshore.

Les baisses des devises des Antipodes, sensibles au risque, ont été plus prononcées, en raison de la chute des marchés boursiers régionaux. L'Aussie a chuté de 0,24% à 0,6740$ et le dollar néo-zélandais a baissé de 0,41% à 0,6132$.