Le dollar monte face à l'euro avant un rapport sur l'emploi américain

Londres (awp/afp) - Le dollar s'inscrivait en hausse jeudi, les cambistes se focalisant sur le marché de l'emploi américain avec des indicateurs qui pourraient influencer la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), le dollar prenait 0,18% face à l'euro, à 1,2190 dollar pour un euro.

L'enquête ADP mensuelle sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour mai aux Etats-Unis sera publiée à 13H15 GMT, à la veille du taux de chômage officiel.

Ces données "sont probablement l'événement le plus important du calendrier économique pour les cambistes en général, mais elles sont encore plus importantes que d'habitude ce mois-ci", a prévenu Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Pour le marché des changes, une seule question compte actuellement: quand est-ce que les banques centrales à travers le monde vont réagir à la hausse de l'inflation et normaliser leurs politiques monétaires, ce qui rendrait leurs monnaies plus attractives?

Alors que la Fed a promis de garder en place ses mesures d'aide à l'économie pour permettre un rebond de l'économie, de solides données sur l'emploi pourraient ouvrir la porte à une réduction de son programme de rachats d'actifs ou à une hausse des taux.

Les analystes attendent 720.000 créations d'emplois et une petite baisse du chômage à 5,9%, mais la forte déception du mois d'avril est encore dans toutes les têtes: 266.000 emplois seulement avaient été créés, contre un million attendu.

Depuis ces données peu encourageantes, le dollar a perdu du terrain, jusqu'à atteindre fin mai un plus bas depuis début janvier face à l'euro, à 1,2266 dollar.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) ne semble pas plus prête que la Fed à normaliser sa politique monétaire.

"La BCE, elle, s'est engagée à préserver des conditions de financement favorables pendant toute cette période, au regard évidemment de son objectif d'inflation", a affirmé jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

Cours de jeudi Cours de mercredi 09H05 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2190 1,2211 EUR/JPY 133,82 133,79 EUR/CHF 1,0971 1,0964 EUR/GBP 0,8594 0,8618 USD/JPY 109,78 109,56 USD/CHF 0,9001 0,8979 GBP/USD 1,4184 1,4171