Le dollar néo-zélandais a chuté mercredi, tandis que les obligations se sont redressées, les marchés ayant fortement augmenté les paris pour une baisse des taux dès le mois d'août après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait ouvert la porte à un possible assouplissement si l'inflation ralentit comme souhaité.

La RBNZ a maintenu ses taux d'intérêt à 5,5 %. Les responsables politiques s'attendent à ce que l'inflation revienne dans la fourchette cible au cours du second semestre de l'année, mais ils ont ajouté que "l'ampleur de cette restriction (de la politique) sera tempérée au fil du temps, conformément à la baisse attendue des pressions inflationnistes".

Le dollar kiwi a baissé de 0,7 % à 0,6083 $, après être resté stable pendant la nuit. Il bénéficie d'un soutien à 0,6048 $, son plus bas niveau depuis un mois et demi.

Les taux de swap à deux ans ont chuté de 11 points de base pour atteindre leur niveau le plus bas depuis six mois, à savoir 4,6850 %, et les investisseurs ont décidé de parier sur une réduction des taux en août, dont la probabilité s'élève désormais à 58 %.

La probabilité d'une baisse en octobre est plus que totale, alors qu'elle n'était que de 66 % avant la décision sur les taux. Pour l'ensemble de l'année 2024, les swaps impliquent un assouplissement total de 45 points de base.

Les obligations se sont redressées, les rendements des obligations d'État néo-zélandaises à deux ans ayant chuté de 11 points de base pour atteindre 4,665 %, soit leur plus bas niveau en trois mois.

"Contre les attentes que la brève déclaration répéterait les messages clés de mai, elle a été moins hawkish," a déclaré Imre Speizer, responsable de la stratégie néo-zélandaise chez Westpac.

Les nouvelles de la RBNZ ont également fait chuter le kiwi face au dollar australien, qui a bénéficié du risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Reserve Bank of Australia.

Le dollar australien a bondi de 0,8 % pour atteindre 1,1089 dollar néo-zélandais, son plus haut niveau depuis octobre 2022.

Par rapport au billet vert, le dollar australien a peu changé à 0,6740 $.

Le dollar australien n'a cessé de s'apprécier par rapport au yen japonais, grâce à la demande d'utiliser le yen à faible rendement pour financer des investissements dans des monnaies à rendement plus élevé.

Il a atteint 108,88 yens mercredi, son niveau le plus élevé depuis 33 ans. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)