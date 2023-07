Le dollar néo-zélandais a grimpé mercredi après qu'une lecture inconfortable de l'inflation ait repoussé la perspective d'un assouplissement de la politique à l'avenir et ait fait chuter les obligations.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% au cours du trimestre de juin pour laisser l'inflation annuelle à 6,0%, décevant les marchés qui avaient été évalués pour un chiffre plus bas.

Les augmentations ont été tirées par l'alimentation, le logement et les services publics, tandis que les mesures de l'inflation de base sont toutes restées bloquées autour de 6,0 % en raison de coûts de services obstinément élevés.

Ce résultat constitue un défi pour la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui espère que des taux de 5,5 % suffiront à juguler l'inflation au fil du temps. "Les pressions sous-jacentes sur les prix et les salaires restant fermes, la RBNZ a encore un chemin semé d'embûches à parcourir. Il est peu probable que l'inflation revienne dans la fourchette cible de 1 à 3 % avant la fin de l'année prochaine", a déclaré Satish Ranchhod, économiste principal chez Westpac.

"Nous continuons à penser que la RBNZ devra à nouveau relever ses taux.

Les marchés tablent sur une chance sur deux de procéder à un nouveau relèvement et sur une faible probabilité de réduction avant juillet de l'année prochaine. En effet, ils ne prévoient qu'un assouplissement de 16 points de base en 2024, contre 110 points de base aux États-Unis.

Ces perspectives ont fait grimper le dollar kiwi à 0,6295 $, après un creux de 0,6261 $ au cours de la nuit, tandis que les taux de swap à deux ans ont augmenté de 6 points de base pour atteindre 5,39 %.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6812 $, après avoir trouvé un soutien autour de 0,6788 $ au cours de la nuit, alors que son homologue américain a récupéré quelques pertes récentes.

Le dollar australien fait face à une forte résistance au sommet de la semaine dernière de 0,6895 $ et les haussiers espèrent une aide de la part des données sur l'emploi qui seront publiées jeudi.

Les prévisions médianes sont que l'emploi a augmenté de 15 000 en juin, après un bond de 75 900 en mai, avec un taux de chômage qui se maintient à 3,6%. Une surprise à la hausse renforcerait les arguments en faveur d'une reprise des hausses de taux par la Reserve Bank of Australia (RBA) le mois prochain, et donnerait probablement un coup de pouce à l'Aussie.

"Le marché du travail est resté extraordinairement résistant malgré le ralentissement de l'économie, ce qui pourrait maintenir une pression à la hausse sur les salaires", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics.

"Nous restons d'avis que la RBA procédera à deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base d'ici septembre avant de conclure son cycle de resserrement. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Shri Navaratnam)