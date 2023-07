Le dollar a oscillé près de son plus bas niveau depuis plus d'un an par rapport à ses principaux homologues mardi, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs pour évaluer si le billet vert peut encore baisser dans le sillage du rapport sur l'inflation américaine de la semaine dernière, plus froid que prévu.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement baissé à 99,84 dans les premiers échanges asiatiques, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis avril 2022 vendredi.

L'indice a également connu sa pire semaine de 2023 la semaine dernière, après que les données aient montré que l'inflation américaine s'est encore réduite, les prix à la consommation enregistrant leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans, ce qui a réduit la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle continue à augmenter les taux d'intérêt.

"Je pense que le dollar peut rester sous la pression de la vente", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia. "Les marchés se concentrent sur la fin du cycle de resserrement du FOMC.

Face au billet vert, l'euro a atteint un nouveau sommet de 17 mois à 1,1256 $, tandis que la livre sterling a gagné 0,15 % à 1,3094 $, non loin du sommet de la semaine dernière à 1,3144 $, également son plus haut depuis avril 2022.

Les marchés monétaires ont largement anticipé une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de politique générale à la fin du mois, bien qu'ils prévoient une baisse des taux dès le mois de décembre.

À l'inverse, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre aient encore du chemin à faire dans leur cycle de hausse des taux.

Ailleurs, le yen japonais a légèrement augmenté pour atteindre 138,66 pour un dollar et reste à plus de 4 % du plus bas de sept mois qu'il a atteint le mois dernier.

La Banque du Japon (BOJ) tiendra sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, et les investisseurs seront attentifs à la question de savoir si la banque centrale commencera à abandonner progressivement sa politique ultra-doviste.

"Plus de participants au marché ont évalué les chances que la BOJ élargisse de 25 points de base sa politique de contrôle de la courbe de rendement lors de la prochaine réunion", a déclaré Ryota Abe, économiste chez SMBC.

Dans les autres devises, le dollar australien a perdu quelques gains antérieurs après que les minutes de la réunion de juillet de la Banque de réserve d'Australie aient montré que la décision de maintenir les taux d'intérêt avait été prise parce que la politique était clairement restrictive.

Le dollar australien était en dernier lieu 0,07% plus élevé à 0,6821 $.

Le dollar néo-zélandais a soigné les pertes de la session précédente, augmentant de 0,1% à 0,6332 $.

Les monnaies des antipodes, souvent utilisées comme des substituts liquides pour le yuan chinois, ont chuté lundi après que les données du PIB chinois du deuxième trimestre aient montré que la deuxième plus grande économie du monde se développait à un rythme fragile alors que la demande s'affaiblissait à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Le yuan offshore a légèrement augmenté à 7,1749 pour un dollar.

"Tout le monde attend que les autorités (chinoises) prennent des mesures concrètes", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

"La rhétorique du gouvernement a été, dans un sens, de dire qu'ils veulent soutenir la croissance, mais je pense que pour les marchés, ils veulent voir le suivi, l'action concrète, pour soutenir ces mots.