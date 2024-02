Le dollar américain s'est négocié dans une fourchette étroite jeudi, les traders ayant digéré les remarques moins dovish des décideurs politiques la nuit dernière et attendant les nouvelles données économiques des États-Unis.

L'attention était également portée sur les données d'inflation de la Chine dans la matinée asiatique sur fond d'inquiétudes concernant la déflation dans la deuxième plus grande économie du monde.

Au cours de la nuit, plusieurs intervenants de la Fed ont donné une série de raisons pour lesquelles il n'est pas urgent de commencer à assouplir la politique aux États-Unis ou d'agir rapidement une fois qu'ils l'auront fait.

"Pour le moment, la politique reste bien positionnée, alors que nous évaluons soigneusement l'évolution des données et des perspectives, a déclaré Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, ajoutant qu'elle pense qu'il sera "approprié de commencer à assouplir la politique dans le courant de l'année".

Le marché évalue à 18,5 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en mars, ce qui représente une baisse significative par rapport au début de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les traders estiment à près de 60 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mai.

Le billet vert a glissé dans la nuit après avoir dépassé sa moyenne mobile de 100 jours lundi et mardi pour la première fois depuis la fin du mois de novembre, propulsé par la hausse des données sur l'emploi américain de vendredi.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a oscillé autour de 103,77.

Compte tenu de la réévaluation des marchés au cours du mois dernier, un dollar autour de 104 "semble tout à fait approprié", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Le dollar aura besoin d'une nouvelle poussée pour tester les niveaux de résistance autour de 104,60 et 104,80, l'indice des prix à la consommation pour janvier publié le 13 février étant la première opportunité probable, a-t-il ajouté.

L'euro s'est maintenu autour de 1,0775 dollar, au-dessus de son plus bas niveau depuis le 14 novembre, à 1,0722 dollar, atteint mardi.

La livre sterling est restée stable à 1,2631 dollar.

Le yen japonais, quant à lui, s'est renforcé de 0,07% par rapport au billet vert à 148,05 avant les commentaires du gouverneur adjoint de la Banque du Japon plus tard dans la journée.

Ailleurs en Asie, les traders attendent les derniers chiffres des prix à la consommation et à la production en Chine jeudi, qui montreront si l'économie est plus proche d'échapper aux griffes de la déflation.

Les prévisions indiquent des signaux mitigés, la déflation des prix à la consommation en glissement annuel devant s'intensifier en janvier, mais les prix en glissement mensuel devant augmenter au rythme le plus rapide depuis un an. Les prix à la production annuels devraient être négatifs.

Néanmoins, "l'inflation de base devrait continuer à se maintenir grâce à une demande de services plus forte et à de nouvelles dépenses d'infrastructure", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de devises et de crédit chez DBS.

"Nous nous attendons à ce que les autorités chinoises favorisent le maintien de la stabilité du yuan à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire, avec un dollar/yuan offshore susceptible de rester dans la fourchette 7,18-7,22 pour le moment.

Le yuan chinois offshore était en baisse de 0,11 % à 7,2036 dollars pour un dollar avant la publication des données.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,51% à 44 416,00 $.