Le dollar pâlit face à une inflation américaine qui ralentit

Londres (awp/afp) - Le dollar était en léger recul jeudi face à l'euro et aux principales monnaies, une tendance initiée la veille après la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis montrant un ralentissement de la hausse des prix dans le pays.

Vers 09H15 GMT (11H15 HEC), le billet vert perdait 0,05% face à la devise européenne, à 1,1745 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, perdait lui aussi 0,05%.

"L'essoufflement du billet vert résulte d'une décélération de l'inflation aux Etats-Unis", explique Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades

L'escalade des prix qui frappe le porte-monnaie des consommateurs américains a ralenti en juillet, selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail.

Les prix ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport à juin, une hausse moins forte que celle de juin par rapport à mai (0,9%).

Ces données offrent une respiration après quatre mois de forte hausse et "confortent l'opinion de certains membres de la Réserve fédérale (Fed) qui estiment que le pic d'inflation est transitoire et non structurel", reprend M. Evangelista.

"Un durcissement de la politique de la Fed reste toujours probable, étant donné les signes positifs du marché du travail, mais peut-être avec moins d'urgence que ce qui avait été anticipé, ce qui enlève un peu de vitalité au dollar", a-t-il résumé.

La livre sterling n'a de son côté pas sourcillé devant les bons chiffres de l'économie britannique publiés jeudi par le Bureau national de statistiques (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a fortement rebondi de 4,8% au deuxième trimestre, grâce à la réouverture de l'économie après le confinement du début d'année.

Il n'a toutefois pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie, puisqu'il est 4,4% inférieur à ce qu'il était fin 2019.

La devise britannique lâchait 0,08% face à l'euro, à 84,71 pence, et 0,03% face au dollar, à 1,3863 dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi --------------------------------- 09H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1745 1,1739 EUR/JPY 129,65 129,63 EUR/CHF 1,0824 1,0822 EUR/GBP 0,8471 0,8464 USD/JPY 110,39 110,43 USD/CHF 0,9216 0,9219 GBP/USD 1,3863 1,3868

afp/buc