Un dollar meurtri a pris du repos lundi après avoir subi sa pire chute hebdomadaire de l'année, les traders attendant les données économiques et les décisions politiques avant de le vendre encore plus bas.

Les données sur la croissance chinoise et les taux d'emprunt sont attendus plus tard dans la session, avant les ventes au détail américaines et l'inflation britannique plus tard dans la semaine et une série de réunions des banques centrales la semaine prochaine.

L'euro, qui a fait un bond de 2,4 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de 16 mois, s'est maintenu juste en dessous de ce sommet à 1,1228 $. Le yen, également en hausse de 2,4 % la semaine dernière, s'est maintenu à 138,69 pour un dollar.

La baisse du dollar a commencé par des achats de yens, les investisseurs ayant dénoué des positions financées par le yen sur les marchés émergents, mais elle s'est fortement accentuée après que les données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont conforté les paris selon lesquels les taux d'intérêt américains atteindront bientôt leur maximum.

Des hausses sont attendues de la part de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine, mais au-delà, les prix du marché impliquent que la Fed s'arrêtera probablement, avant des réductions l'année prochaine, tandis qu'en Europe, une autre hausse est probablement à venir.

"Le marché des changes anticipe une possible normalisation de la politique de la Fed en 2024", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

"La question est donc de savoir si la liquidation du dollar est allée trop loin et si nous risquons d'assister à un retour à la moyenne en début de semaine.

L'indice du dollar américain a chuté de 2,2 % la semaine dernière, sa plus forte baisse en une semaine depuis novembre, et était stable à 99,956 au début de la session asiatique lundi.

Le dollar australien est revenu du sommet de la semaine dernière de 0,6895 $ pour s'échanger à 0,6830 $ lundi et de même, à 0,6364 $, le dollar néo-zélandais était en dessous du sommet de cinq mois de vendredi de 0,6412 $.

Les Antipodes pourraient subir des pressions si les données chinoises sont décevantes. Ailleurs, les mouvements du dollar ont été si importants qu'une pause à court terme pourrait être nécessaire.

Les gains importants du yen ont ralenti alors que les traders se demandent si la Banque du Japon, ultra-doviste, est vraiment susceptible de faire des changements lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, étant donné que la rhétorique suggère qu'elle n'est pas pressée.

Les couronnes suédoise et norvégienne ont gagné plus de 5 % par rapport au dollar la semaine dernière. À 1,3089 $, la livre sterling se situe juste en dessous du pic de 15 mois atteint la semaine dernière.

"Le dollar pourrait rester en retrait alors que le marché se repositionne en vue d'une Fed moins optimiste", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Cela dit, les perspectives pour les derniers mois de l'année sont moins claires", a-t-elle ajouté.

"D'ici là, les autres grandes banques centrales, y compris la BCE, auront probablement atteint leurs taux directeurs les plus élevés... la dynamique des taux d'intérêt pourrait donc revenir en faveur du dollar.