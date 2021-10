Le dollar pâtit d'un appétit pour le risque retrouvé

New York (awp/afp) - Le dollar américain se repliait vendredi face à l'ensemble des principales devises, effectuant une pause après une folle chevauchée de plusieurs jours face à l'euro et plombé par un regain d'appétit pour le risque.

Vers 19H00 GMT, le billet vert lâchait 0,13% face à la monnaie unique, à 1,1598 dollar pour un euro. Après avoir grimpé ces derniers jours, le Dollar Index, qui compare la devise américaine à d'autres grandes monnaies, était lui aussi en repli, de 0,22%, à 94,02 points.

Les cambistes réagissaient à l'annonce du laboratoire américain Merck d'essais cliniques encourageants pour sa pilule anti-coronavirus, "parce que ce que toute nouvelle positive sur un traitement anti-Covid favorise l'appétit pour le risque en général", a expliqué Kathy Lien, directrice de la stratégie changes chez BK Asset Management.

Le marché a donc passé outre quelques indicateurs macroéconomiques américains "plutôt bons", comme l'indice de confiance des consommateurs américains (Université du Michigan), en hausse et plus élevé que prévu, qui auraient pu soutenir le dollar, pour se concentrer sur ce possible médicament anti-Covid, selon l'analyste.

Face à la devise américaine, l'euro a, en outre, bénéficié de la publication d'un indicateur d'inflation en zone euro, qui a montré que la hausse des prix en glissement annuel avait atteint 3,4% en septembre, au plus haut depuis 13 ans.

"Il y a un risque d'un coup de mou (pour le dollar), en particulier avant la publication du prochain rapport sur l'emploi" américain, vendredi prochain, a prévenu Kathy Lien.

Parmi les autres devises, la livre s'offrait un galop de fin de semaine, après être descendue, mardi, à son plus bas niveau depuis janvier face au dollar.

La monnaie britannique profitait de la révision en hausse de la croissance au Royaume-Uni au deuxième trimestre, à 5,5% contre 4,8% annoncé initialement.

Considérée comme une devise plus risquée, la livre sterling a plus généralement bénéficié du climat ambiant vendredi, au même titre que les marchés actions, selon Kathy Lien.

Autre monnaie en verve, le yuan, qui a retrouvé ses niveaux d'avant le début de la crise du promoteur immobilier chinois Evergrande, à l'origine d'un décrochage face au dollar ces deux dernières semaines.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1598 1,1580 EUR/JPY 128,79 128,87 EUR/CHF 1,0786 1,0789 EUR/GBP 0,8556 0,8595 USD/JPY 111,04 111,29 USD/CHF 0,9298 0,9317 GBP/USD 1,3553 1,3474

