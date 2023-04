Le dollar perd de la vitesse alors que le ralentissement de l'inflation augmente les attentes d'une pause de la Fed

Le dollar américain est resté proche de son plus bas niveau en deux mois face à ses principaux concurrents vendredi, tandis que l'euro a flirté avec son plus haut niveau en un an, alors que les opérateurs ont renforcé les attentes d'une fin imminente du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine en raison des signes de ralentissement de l'inflation.

Les données du département du travail américain ont montré jeudi que l'indice des prix à la production (PPI) a connu sa plus forte baisse depuis près de trois ans le mois dernier, un jour après que les données sur l'inflation aient indiqué une modération des prix à la consommation. Le Dollar Index est tombé à son plus bas niveau en deux mois, à 100,84, lors de la session précédente. Il s'est établi à 100,95 au début des échanges asiatiques et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de plus de 1 %, la plus forte depuis janvier. Pendant ce temps, l'euro a augmenté de 0,07% à 1,1055 $, après avoir atteint un sommet d'un an à 1,1068 $ jeudi. La livre sterling s'est également rapprochée de son plus haut niveau en 10 mois et s'est achetée 1,2526 dollar en dernier. "La façon la plus simple d'exprimer un point de vue négatif sur le dollar a été l'euro", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank. "L'importante surprise à la baisse de l'IPP américain a rendu les gens un peu plus convaincus que la Fed aura (bientôt) terminé... et (renforcé) la conviction que l'inflation permettra à la Fed de réduire ses taux avant la fin de l'année", a déclaré M. Attrill. Les marchés monétaires estiment à 69 % les chances que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, bien qu'une série de réductions soit également prévue de juillet à la fin de l'année, avec des taux juste au-dessus de 4,3 % en décembre. L'espoir que la pression inflationniste mondiale diminue a été renforcé par une hausse inattendue des exportations chinoises, qui ont augmenté de 14,8 % en mars par rapport au même mois de l'année précédente, surprenant les économistes qui, selon un sondage Reuters, prévoyaient une baisse de 7,0 %. Les données chinoises optimistes, ainsi qu'un rapport sur l'emploi solide en mars en Australie, ont maintenu le dollar australien à environ 0,6788 $ vendredi, après avoir augmenté de 1,3 % au cours de la session précédente à la suite de la publication de ces données. Les dollars australien et néo-zélandais sont souvent utilisés comme substituts liquides du yuan chinois. "C'était presque une tempête positive parfaite pour le dollar australien", a déclaré M. Attrill. "En commençant par les chiffres de l'emploi ... et les chiffres du commerce avec la Chine qui étaient exceptionnellement bons. "Vous ajoutez à cela la faiblesse du dollar à la suite des données de la nuit dernière et un sentiment de risque positif, et c'était un ensemble de bonnes nouvelles pour l'Aussie". Le dollar néo-zélandais a également gagné 0,13 % à 0,6305 $ dans les échanges asiatiques, après avoir bondi de 1,3 % jeudi. Ailleurs en Asie, le yen japonais a légèrement augmenté à 132,44 pour un dollar, tandis que le yuan offshore a légèrement augmenté de 0,1% à 6,8635 pour un dollar.