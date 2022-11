Le dollar plonge alors que les investisseurs se réjouissent après que l'inflation américaine ait manqué les prévisions

Les chiffres ont montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,7 % en glissement annuel en octobre, le plus faible gain depuis janvier et inférieur aux prévisions d'une hausse de 8 %.

Le dollar a dégringolé pendant la nuit après la publication, et a enregistré sa pire journée contre le yen japonais depuis 2016, ayant chuté de 3,7 %. Il a depuis récupéré une partie de ces pertes et a augmenté dernièrement de 0,53 % à 141,69 yens.

La livre sterling a enregistré son meilleur gain quotidien depuis 2017, bondissant de plus de 3 % pendant la nuit, tout comme l'Aussie, qui a bondi de près de 3 %, son plus important depuis 2011.

Contre un panier de devises, l'indice du dollar américain s'est effondré de plus de 2 % pendant la nuit, le plus fort depuis plus d'une décennie. Il s'est établi pour la dernière fois à 108,06.

"Les mouvements du dollar au cours de la nuit ont été assez marqués [...]. Je pense que les résultats de l'IPC américain pour le mois d'octobre soutiendront les arguments en faveur d'un ralentissement de la hausse des taux du FOMC en décembre", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Les responsables du gouvernement japonais seront certainement heureux de la baisse du dollar/yen au cours de la nuit ... elle est principalement due à la forte baisse des rendements du Trésor américain."

Les rendements du Trésor américain ont baissé de manière décisive au cours de la nuit, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs attentes quant à l'endroit où les taux américains pourraient culminer, le rendement de référence du Trésor à 10 ans passant sous la barre des 4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d'un mois. [US/]

Dans les premiers échanges en Asie, le dollar se battait pour récupérer une partie de ses pertes, l'euro étant en baisse de 0,31 % à 1,0179 $, après avoir augmenté de près de 2 % pendant la nuit. Le kiwi a légèrement baissé de 0,43 % à 0,6001 $, après un gain de 2,4 % pendant la nuit.

La livre a conservé la plupart de ses gains de la nuit et était en baisse de 0,32 % à 1,1673 $, tandis que l'Aussie a glissé de 0,42 % à 0,65915 $.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux montrent que les marchés évaluent à 71,5 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base et à 28,5 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, contre une probabilité de près de sept il y a une semaine.

"Il y a eu des lueurs d'encouragement dans la publication de l'IPC d'octobre, mais il faudrait que ce schéma se répète dans les mois à venir pour que la confiance augmente et que l'inflation se modère vers la tendance sur l'horizon de prévision de la Fed", ont déclaré les économistes d'ANZ.

Vendredi, les investisseurs étaient également préoccupés par l'agitation qui règne dans le monde des cryptomonnaies après la disgrâce de la bourse de cryptomonnaies FTX.

FTX se démène pour lever environ 9,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs et de rivaux, a déclaré une source à Reuters. Divers investisseurs institutionnels et responsables se sont également exprimés depuis sur la question.

Les cryptomonnaies sont restées sous pression, avec le jeton natif de FTX, FTT, en baisse de 5% à 3,537 $, ayant chuté de près de 90% depuis le début du mois.

Le bitcoin a baissé de 0,3 % à 17 501 $, après avoir plongé sous les 16 000 $ pour la première fois depuis fin 2020 en début de semaine.