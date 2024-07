New York (awp/afp) - Le dollar était solide lundi avant une décision de la Fed en milieu de semaine où tous les regards sont tournés vers la politique monétaires et les réunions de banques centrales aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni.

Vers 19H40 GMT, le dollar gagnait 0,29% par rapport à l'euro qui valait 1,0825 dollar pour un euro. Le dollar index qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, grimpait de 0,23% à 104,55 points.

"L'euro est un peu plus faible mais ses pertes sont limitées et il trouve du soutien autour de la zone de 1,08", a commenté Shaun Osborne de Scotiabank.

"Les marchés sont focalisés sur les développements qui interviendront avec les banques centrales", a-t-il ajouté.

La Réserve fédérale (Fed) conclut mercredi une réunion de politique monétaire à l'issue de laquelle les marchés ne s'attendent pas à une baisse des taux. En revanche, les investisseurs vont guetter toute indication pour la réunion de septembre où ils parient sur une baisse des taux.

"Les marchés anticipent un signal de la Fed indiquant que les responsables politiques se préparent à un assouplissement de la politique monétaire en septembre", a indiqué Shaun Osborne.

Selon lui, alors que des réunions de la Banque du Japon et d'Angleterre sont aussi attendues cette semaine, "il y a moins de certitudes sur ce que feront la BoJ et la BoE".

La Banque d'Angleterre est susceptible d'annoncer jeudi une baisse de 25 points de base de son taux d'intérêt, actuellement fixé à 5,25%, au plus haut depuis 2008, estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

La décision s'annonce serrée: si l'inflation s'est stabilisée en juin à 2% sur un an au Royaume-Uni, en ligne avec l'objectif de la BoE, la croissance des salaires reste élevée dans le pays.

Après avoir chuté à l'annonce d'un important déficit des finances publiques, - un chiffre qui était attendu -, la livre se stabilisait par rapport au dollar à 1,2866 dollar.

Du côté du Japon, les économistes ont longtemps tablé sur la possibilité que la Banque du Japon (BoJ) relève de nouveau son taux directeur mercredi, actuellement compris dans une fourchette entre 0 et 0,1%.

Mais ils sont désormais moins confiants en raison notamment du long laps de temps écoulé depuis que le gouverneur de la BoJ s'est exprimé au sujet de la politique monétaire, note Lee Hardman, de MUFG.

"Certains membres de la BoJ pourraient être favorables à un report" de la hausse de taux attendue, "compte tenu de la récente faiblesse des dépenses de consommation", pense l'analyste.

Un statu quo lors de cette réunion de juillet pourrait décaler un éventuel resserrement monétaire à décembre, en raison d'un calendrier chargé, entre les élections pour la tête du parti au pouvoir au Japon en septembre, et les présidentielles de novembre aux Etats-Unis.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0825 1,0856 EUR/JPY 166,68 166,93 EUR/CHF 0,9591 0,9594 EUR/GBP 0,8413 0,8437 USD/JPY 153,98 153,76 USD/CHF 0,8861 0,8836 GBP/USD 1,2866 1,2867

afp/rp