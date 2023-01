Le dollar poursuit son repli et approche de son plus bas en six mois

Londres (awp/afp) - Le dollar baissait à nouveau lundi, la réouverture des frontières chinoises pénalisant la valeur refuge, déjà plombée par la baisse des salaires américains qui pourrait pousser la Réserve fédérale (Fed) à modérer la rigueur de sa politique monétaire.

Vers 15h25, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, cédait 0,56% à 103,31 points, un niveau plus observé depuis juin.

L'euro gagnait 0,65% à 1,0713 dollar.

"Le choc énergétique en Europe ne se matérialise pas et l'économie chinoise rouvre rapidement", résume George Saravelos, analyste chez Deutsche Bank.

Des températures clémentes en Europe limitent les craintes de pénuries d'énergie durant l'hiver, qui auraient pu plomber l'économie tout en dopant l'inflation.

Et en Chine, le gouvernement a levé dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, mettant fin à trois ans d'isolement du pays.

Le billet vert, valeur refuge, avait par ailleurs trébuché vendredi après les données sur l'emploi américain, qui ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués.

Le taux de chômage a reculé en décembre à 3,5%, soit un plus bas en plus de 50 ans déjà atteint en février 2020, tandis que la croissance du salaire horaire moyen a été la plus faible depuis août 2021: +4,6% par rapport à décembre 2021.

"Etant donné l'inquiétude du marché en cette nouvelle année sur le dilemme que l'inflation et la récession posent à la Fed, de bonnes données pour le marché du travail avec cependant une hausse des salaires qui décline rassure des deux côtés", juge John Velis, analyste chez BNY Mellon.

La Fed relève ses taux directeurs pour combattre l'inflation, alimentée notamment par la hausse des salaires, ce qui rend le dollar plus attractif.

Mais la hausse des taux ralentit également l'économie américaine, qui risque de rentrer en récession, ce qui pourrait alors peser sur le billet vert.

Dans ce contexte incertain, certains acteurs du marché se tournent vers l'or, qui prenait 0,47% à 1.874,50 dollars l'once après avoir atteint plus tôt en séance 1.881,04 dollars, un sommet depuis mai dernier.

Cours de lundi Cours de vendredi ---------------------------------- 14H25 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0713 1,0644 EUR/JPY 141,41 140,59 EUR/CHF 0,9863 0,9877 EUR/GBP 0,8809 0,8802 USD/JPY 131,99 132,08 USD/CHF 0,9206 0,9279 GBP/USD 1,2162 1,2093

afp/ck