Le dollar américain est resté proche de son plus haut niveau depuis plus de sept mois par rapport au yen japonais jeudi, après que les dirigeants des banques centrales respectives aient réaffirmé la forte divergence de leurs politiques lors d'une conférence de la Banque centrale européenne (BCE) dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le yuan chinois s'est affaibli et a atteint son plus bas niveau depuis sept mois, bien que la Banque populaire de Chine (PBOC) ait fixé un taux officiel beaucoup plus élevé que prévu, ce qui constitue le dernier signe de son inconfort face au rythme des récentes baisses.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui s'exprimait dans le cadre d'un panel avec la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a indiqué que deux hausses de taux étaient probables cette année, et n'a pas exclu la possibilité d'une hausse en juillet.

En revanche, M. Ueda a réaffirmé qu'"il reste encore du chemin à parcourir" pour atteindre durablement une inflation de 2 % accompagnée d'une croissance suffisante des salaires, conditions que la BOJ a fixées pour envisager une sortie de la politique de relance ultra-légère.

L'envolée du dollar de 11,55 % depuis la fin du mois de mars pour atteindre 144,62 yens mercredi, pour la première fois depuis le 10 novembre, a incité les représentants du gouvernement japonais à multiplier les mises en garde verbales cette semaine sur le fait que l'évolution était peut-être trop rapide.

Le ministère des finances et la Banque du Japon sont intervenus sur le marché des devises à l'automne dernier lorsque le dollar a dépassé les 145 yens.

La devise américaine est restée stable à 144,52 en fin de journée en Asie, mais s'est renforcée plus tôt jusqu'à 144,60.

Pour l'intervention, "le seuil pourrait être plus élevé cette fois-ci parce qu'il y a moins de critiques publiques sur la faiblesse du yen en ce moment", en raison d'un contexte de marché boursier en hausse, de pressions plus faibles sur les prix de l'énergie et du retour des touristes étrangers, a déclaré Shinichi Kadota, stratège principal des changes chez Barclays à Tokyo.

"Je ne vais pas exclure quoi que ce soit, car ils essaient toujours de surprendre lorsqu'ils interviennent, a-t-il ajouté. "Mais pour que cela ait un effet durable, le moteur sous-jacent, à savoir la politique monétaire, doit également changer... et il est peu probable que cette divergence de politique monétaire change de sitôt.

L'indice du dollar américain - qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont le yen, l'euro et la livre sterling - a gagné 0,22 % à 103,20, prolongeant sa hausse de 0,46 % au cours de la nuit.

L'euro a reculé de 0,25 % à 1,08845 dollar, après la baisse de 0,45 % enregistrée mercredi. La livre sterling a légèrement baissé de 0,13 % à 1,2620 $, prolongeant la chute de 0,88 % de la séance précédente.

Le dollar a gagné 0,3% à 7,2619 yuans sur le marché offshore, se rapprochant du plus bas niveau de 7,2694 en 7 mois et demi atteint la veille.

La PBOC a fixé le taux intermédiaire à 7,2208, dans ce que les analystes de Citi ont appelé "le signe le plus fort à ce jour de l'inconfort officiel face au rythme de la dépréciation du yuan", tout en ajoutant qu'ils "doutent que cela empêche une plus grande hausse, car cela s'est avéré inefficace dans le passé".

Ailleurs, le dollar australien a largement ignoré les données plus fortes que prévu des ventes au détail pour le mois de mai plus tôt dans la journée pour se négocier 0,2% plus haut à 0,66135 $, regagnant un peu de calme après la chute de 1,27% de mercredi.

La Reserve Bank of Australia décide de sa politique la semaine prochaine, et une forte baisse de l'inflation globale dans un rapport publié mercredi a conduit les traders à réduire les chances d'une nouvelle augmentation des taux à seulement un sur trois actuellement.