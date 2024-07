New York (awp/afp) - Le dollar avait la faveur des cambistes vendredi, seul actif majeur à échapper à un courant vendeur dans un climat d'incertitude économique et politique accrue.

Vers 20H00 GMT, le billet vert gagnait 0,15% face à la monnaie unique, à 1,0879 dollar pour un euro. Il prenait même 0,24% contre la devise britannique, à 1,2911 dollar pour une livre sterling.

"C'est l'été il y a de la pression pour réduire son exposition", a commenté Adam Button, de ForexLive.

"On a eu beaucoup de données économiques médiocres et de mauvais signaux" aux Etats-Unis ces dernières semaines, rappelle l'analyste.

Le stock des inscrits au chômage a notamment atteint la semaine dernière un niveau qu'il n'avait plus connu depuis novembre 2021, selon des chiffres publiés jeudi.

A cela s'ajoute une séquence politique comme les Etats-Unis en ont rarement connue, avec un président dont la candidature à sa réélection est de plus en plus contestée, et son principal adversaire qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat.

Beaucoup d'investisseurs vendent ainsi un peu de leurs actifs les plus volatils, qu'il s'agisse des actions, du pétrole, mais aussi des devises comme la livre, le réal brésilien ou le dollar néo-zélandais.

Le mouvement se propageait même aux placements jugés plus sûrs, comme les obligations d'Etat américaines ou l'or.

"Il n'y pas vraiment d'endroit où se réfugier, sinon en cash", fait valoir Adam Button, ce qui est de nature à porter le "buck" (l'un des surnoms de la monnaie américaine).

Le "greenback" (l'un de ses autres surnoms) était aussi avantagé par la remontée des taux obligataires américains, consécutive aux ventes de bons du Trésor par des opérateurs prudents.

Le rendement des obligations évolue, en effet, en sens opposé de leur prix.

L'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché et la nervosité des opérateurs, est monté vendredi à un sommet de près de quatre mois.

Malgré tout, les variations, qu'elles soient sur les actions, les obligations ou les devises, restaient contenues, signalant plutôt une correction ordonnée.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0879 1,0897 EUR/JPY 171,36 171,48 EUR/CHF 0,9671 0,9672 EUR/GBP 0,8426 0,8418 USD/JPY 157,50 157,37 USD/CHF 0,8890 0,8876 GBP/USD 1,2911 1,2944

afp/rp