Le dollar progresse alors que la croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes

Le dollar américain a augmenté par rapport à un panier de devises vendredi après qu'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu ait indiqué un marché du travail tendu qui pourrait maintenir la Réserve fédérale sur une trajectoire agressive de hausse des taux d'intérêt.

Les effectifs non agricoles ont augmenté de 390 000 emplois le mois dernier, a déclaré le département du travail dans son rapport sur l'emploi très surveillé vendredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale augmenterait de 325 000 emplois en mai.

L'indice monétaire du dollar américain, qui suit le billet vert contre six autres grandes devises, était en hausse de 0,4 % à 102,16 après avoir atteint 102,22 à la suite du rapport sur l'emploi. Pour la semaine, l'indice était en hausse d'environ 0,5 %.

"Nous avons eu un chiffre assez solide sur les emplois non agricoles", a déclaré Minh Trang, trader principal de devises à la Silicon Valley Bank à Santa Clara, en Californie.

"Les données solides sur l'emploi soutiennent les attentes de hausses de taux supplémentaires au cours du second semestre", a ajouté M. Trang.

La Fed a relevé les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage cette année, et la plupart des décideurs de la Fed sont favorables à un relèvement supplémentaire d'un demi-point de pourcentage à chacune de leurs deux prochaines réunions.

La présidente de la Banque de réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré vendredi qu'elle cherchait des preuves "convaincantes" que l'inflation a atteint un pic avant de réduire le rythme des hausses des taux d'intérêt de la Fed qui, selon les décideurs, devraient être des augmentations d'un demi-point en juin et juillet.

Les investisseurs ont un panorama mitigé sur le billet vert, qui est toujours proche de ses plus hauts niveaux depuis deux décennies par rapport à un panier de pairs.

George Saravelos, responsable mondial de la recherche sur les devises à la Deutsche Bank, a déclaré que le dollar "fixe le prix d'une prime de risque de valeur refuge qui est si extrême qu'elle a rarement persisté dans le temps et qu'elle est maintenant en train de se dénouer."

Les analystes haussiers soutiennent que le cycle de resserrement de la Fed repose sur une histoire de croissance plus solide que celle de l'Europe, surtout après l'embargo pétrolier russe, qui pourrait nuire à l'économie de la zone euro.

Le dollar a augmenté de 0,8 % pour atteindre un sommet de plus de trois semaines à 130,85 yens, la devise japonaise n'étant pas loin du niveau le plus bas de deux décennies atteint en mai, la Banque du Japon (BoJ) ayant maintenu sa politique de taux d'intérêt super bas.

Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, qui a déclaré que la banque ne réduirait pas ses mesures massives de stimulation monétaire, car la récente hausse de l'inflation était principalement due aux coûts des matières premières et probablement temporaire, a déclaré vendredi qu'il n'était pas souhaitable que les prix augmentent trop alors que la croissance des revenus des ménages reste faible.

"Tout le monde, y compris la BCE, parle de taux plus élevés et ainsi de suite, mais nous ne voyons pas ce genre de bavardage quand on parle de la BOJ", a déclaré Trang de la Silicon Valley Bank.

"Je pense que c'est pourquoi vous avez vu un mouvement si exagéré à la baisse pour le yen", a ajouté Trang.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a glissé de 3,0 % à 29 513,95 $, la plus grande monnaie numérique du monde en valeur de marché continuant à lutter pour surmonter un accès de pression de vente qui l'a amené sous le niveau de 30 000 $. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; montage de Jonathan Oatis et Will Dunham)