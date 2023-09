Le dollar américain a progressé face à un panier de devises vendredi, la dernière série de données sur l'activité économique dans le monde ayant mis en évidence la position supérieure des États-Unis par rapport aux autres grandes économies.

S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a baissé à 50,1 en septembre par rapport à une lecture finale de 50,2 en août. Le résultat de septembre était à peine supérieur au niveau de 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

Néanmoins, l'économie américaine a déjoué depuis le début de l'année les prévisions d'entrée en récession que la plupart des économistes s'attendaient à voir déclenchées par les augmentations agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui visent à juguler l'inflation.

Ces données font suite à des informations décevantes en provenance d'Europe, qui ont montré que l'activité économique en France avait chuté beaucoup plus rapidement que prévu en septembre.

Des enquêtes distinctes portant sur l'ensemble de la zone euro ont montré que l'économie s'est probablement contractée au troisième trimestre.

"Les États-Unis continuent de devancer le reste du monde et je pense qu'ils continueront à le faire pendant un certain temps", a déclaré Michael Brown, analyste de marché chez Trader X, à propos des données américaines.

"À moins d'une reprise soutenue de la croissance dans le reste des marchés développés, j'ai du mal à adopter une position baissière sur le dollar à moyen terme, car l'attention du marché des changes se porte de plus en plus sur la banque centrale qui restera le plus longtemps à son taux terminal", a déclaré M. Brown.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six contreparties majeures - était en hausse de 0,2 % à 105,6 après avoir atteint 105,78 plus tôt dans la session. Cela place l'indice sur la voie d'un gain hebdomadaire d'environ 0,3 %, sa dixième semaine consécutive de gains, sa plus longue série de gains depuis près d'une décennie.

La banque centrale américaine doit augmenter davantage les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation de manière opportune, a déclaré vendredi le gouverneur de la Réserve fédérale Michelle Bowman dans des remarques qui ont esquissé un argumentaire hawkish basé sur une augmentation potentielle des prix de l'énergie et la possibilité que la lutte contre l'inflation prenne des années à s'achever.

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt entre 5,25 % et 5,5 % mercredi, mais a souligné qu'elle les maintiendrait à ce niveau aussi longtemps que nécessaire pour ramener l'inflation à 2 %.

Le yen a chuté vendredi après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d'intérêt en territoire négatif quelques jours après que la Réserve fédérale a signalé que les coûts d'emprunt américains resteraient élevés, ce qui a exercé une pression sur la monnaie japonaise.

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt à -0,1 % vendredi et a réitéré sa promesse de continuer à soutenir l'économie jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation restera à l'objectif de 2 %.

"Nous devons encore prévoir que l'inflation atteindra de manière stable et durable notre objectif de prix", a déclaré le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, lors d'une conférence de presse.

Le yen a chuté jusqu'à 148,42 pour un dollar, s'approchant de la barre des 150 à laquelle les analystes ont déclaré qu'une intervention du gouvernement pour soutenir la monnaie était probable. Le dollar était en hausse de 0,53% à 148,375 yens.

"Je pense qu'il est plutôt dovish, et c'est pourquoi nous avons vu le yen dépasser les 148", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

Les spéculations selon lesquelles Tokyo pourrait intervenir pour soutenir le yen ont pris de l'ampleur. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi qu'il n'excluait aucune option, mettant en garde contre une vente de yens qui nuirait à l'économie dépendante du commerce.

Pendant ce temps, la livre sterling était en baisse de 0,47 % à 1,2237 $ après que des données aient montré que l'économie britannique a fortement ralenti en septembre et qu'elle est probablement au bord de la récession.

La livre sterling s'est rapprochée de son plus bas niveau en six mois, à 1,22305 dollar, atteint jeudi lorsque la Banque d'Angleterre (BoE) a interrompu sa longue série d'augmentations des taux d'intérêt, un jour après le ralentissement inattendu du rythme rapide de la croissance des prix en Grande-Bretagne.