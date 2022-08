Le dollar progresse après le repli du yuan avec la baisses des taux chinois

New York (awp/afp) - Le dollar grimpait lundi face aux principales devises, jouant son rôle de valeur refuge face à un yuan en fort repli après un abaissement des taux de la Banque centrale chinoise et avant la publication des minutes de la Fed cette semaine.

Vers 19H00 GMT, le billet vert gagnait 0,98% à 1,0158 dollar pour un euro.

Face à la devise chinoise, dont les échanges sont régulés, le dollar grimpait à 6,8110 yuans à 19H00 GMT contre 6,7649 yuans à 9H00 GMT.

"Plusieurs facteurs jouent en faveur du dollar et il y a une perte d'appétit au risque après des données économiques plus faibles en Chine et la réduction surprise des taux de la Banque centrale chinoise", a indiqué Kathy Lien de BK Asset Management.

"Les ventes au détail et la production industrielle en Chine sont en deçà des attentes des analystes, ce qui pousse les marchés vers la sécurité du dollar", résumaient pour leur part les analystes de OFX.

Les ventes de détail ont enregistré le mois dernier une hausse de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin.

De son côté, la production industrielle s'est affichée le mois dernier en progression de 3,8% sur un an, mais ce rythme est inférieur à celui de juin (3,9%).

Pour faire face à ce tassement de l'activité, la Banque centrale chinoise (PBOC) a surpris en abaissant plusieurs de ses taux directeurs.

"La PBOC était réticente à l'idée de baisser ses taux pour éviter que la différence de changes avec le dollar ne s'accentue, alors que la Fed (Réserve fédérale américaine) est engagée au contraire dans un cycle de hausse", a commenté Charlie Lay, analyste chez Commerzbank.

Selon lui, l'intervention de l'institut d'émission chinois montre que la faiblesse de l'économie, plombée par la politique zéro Covid, ne lui laissait pas le choix, mais également que les autorités estiment pouvoir intervenir si la baisse du yuan est trop marquée.

Du côté de l'économie américaine, même si l'activité industrielle de la région de New York a montré une forte baisse avec l'indice de l'Empire State publié lundi, "la publication du compte rendu de la réunion monétaire de la Réserve fédérale ("les Minutes") mercredi qui pourrait se montrer plus sévère" sur les taux, encourageait les investisseurs à se "diriger vers le dollar et son statut de valeur refuge", a indiqué Kathy Lien.

Les volumes d'échanges étaient par ailleurs réduits, ce qui encourage la volatilité", "avec une partie de l'Europe en congé pour un jour férié", rappelaient les analystes de OFX.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0158 1,0259 EUR/JPY 135,37 136,89 EUR/CHF 0,9617 0,9661 EUR/GBP 0,8426 0,8453 USD/JPY 133,27 133,42 USD/CHF 0,9468 0,9416 GBP/USD 1,2054 1,2138

afp/rp