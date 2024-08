Le dollar a augmenté jeudi après que de nouvelles données sur le marché du travail américain aient montré que les allocations de chômage ont diminué plus que prévu la semaine dernière, atténuant les craintes d'une récession imminente.

La hausse du billet vert a été plus marquée contre le yen, après une forte baisse la veille dans une semaine volatile où les investisseurs ont dû digérer le débouclage de carry trades populaires et la façon dont la politique monétaire japonaise pourrait évoluer.

Les demandes initiales d'allocations chômage sont tombées à 233 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est achevée le 3 août, a déclaré le département du travail jeudi, suggérant que les craintes d'un effondrement du marché de l'emploi étaient exagérées.

Le yen était en baisse de 0,37% à 147,205, après avoir perdu 1,6% mercredi, après que le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, ait minimisé la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme, ce qui aurait pour effet de stimuler la monnaie.

Les mouvements brusques du yen ont poussé l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, y compris le yen, à un plus haut hebdomadaire, avant de reculer. Il a atteint en dernier lieu 103,21, au-dessus de 102,15, son plus bas niveau depuis sept mois.

Les acteurs du marché s'attendaient néanmoins à une plus grande volatilité.

"Indépendamment du fait que le risque est un peu plus élevé aujourd'hui, l'ampleur de ces fluctuations qui semblent se produire quotidiennement, ou du moins tous les deux jours, n'est pas un signe sain", a déclaré Eugene Epstein, responsable des produits structurés pour l'Amérique du Nord chez Moneycorp.

Le yen a commencé la semaine en atteignant son plus haut niveau depuis sept mois, à 141,675 pour un dollar, loin de son plus bas niveau depuis 38 ans atteint au début du mois de juillet, après que la faiblesse des chiffres de l'emploi américain la semaine dernière ait ravivé les craintes de récession et ébranlé les investisseurs.

Le relèvement surprise des taux d'intérêt par la Banque du Japon la semaine dernière a également contraint les investisseurs à se défaire de leurs opérations de portage, qui consistent à emprunter des yens à des taux peu élevés pour investir dans des actifs libellés en dollars afin d'obtenir des rendements plus élevés. Ce dénouement a donné un coup de pouce au yen.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de juillet de la BOJ a montré jeudi que certains membres du conseil ont évoqué la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt, l'un d'entre eux estimant qu'ils devraient finalement être portés à au moins 1 % environ.

Les opinions divergentes du résumé et de M. Uchida sur la question de savoir si la BOJ continuera à relever les taux ou si elle fera une pause en raison de la volatilité du marché, soulignent la tâche délicate à laquelle la banque centrale est confrontée et maintiendront probablement les investisseurs dans l'expectative.

"Alors que le marché s'éloigne du bord du gouffre [...], les taux d'intérêt américains se sont raffermis. Les taux d'intérêt américains se sont raffermis, et je pense que cela va donner un peu plus d'élan au dollar/yen", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex.

Certains analystes pensent que le dénouement du carry trade pourrait se poursuivre, et qu'il n'est peut-être qu'à mi-chemin, ce qui pourrait accroître la volatilité.

Même si la Réserve fédérale américaine réduit fortement ses taux, comme le prévoient la plupart des traders en septembre, et que la Banque du Japon augmente à nouveau les siens, il y aurait toujours une incitation à utiliser le yen pour financer d'autres transactions.

Le franc suisse, une autre devise utilisée pour financer des opérations de portage et qui a bénéficié de l'élan de dénouement en début de semaine, était en baisse de 0,47 % à 0,866 pour un dollar, après avoir chuté de plus de 1 % mercredi.

L'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0917 $, tandis que la livre sterling était en hausse de 0,48 % à 1,275 $.

Les investisseurs se concentreront désormais sur le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de juillet, prévu la semaine prochaine, ainsi que sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium sur la politique économique de la banque centrale à Jackson Hole, du 22 au 24 août.

"Les investisseurs doivent se préparer à un parcours cahoteux", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC.

Le dollar australien a augmenté de 1,12% à 0,659 $, tandis que le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,25% à 0,601 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 7,6 % à 59 334,95 $, rebondissant après avoir chuté sous la barre des 50 000 $ lundi. L'Ether était en hausse de 9,72 % à 2 577,70 $.