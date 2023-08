Le dollar a progressé mardi mais a évolué dans une fourchette étroite, les investisseurs hésitant à prendre de nouvelles positions à l'approche d'un taux d'inflation américain clé cette semaine, tandis qu'en Asie, l'attention s'est portée sur les données commerciales de la Chine, publiées plus tard dans la journée.

Les exportations chinoises devraient chuter de 12,5 % en juillet par rapport à l'année précédente, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, prolongeant ainsi la baisse de 12,4 % enregistrée en juin et marquant le pire résultat depuis les premiers jours de la pandémie en février 2020.

Les chiffres du commerce interviennent un jour avant la publication du taux d'inflation du pays, les marchés étant à l'affût de nouveaux signes de déflation dans la deuxième économie mondiale.

Avant la publication des données, le yuan offshore a peu varié à 7,2039 pour un dollar.

Les dollars australien et néo-zélandais, souvent utilisés comme des substituts liquides du yuan, étaient entre-temps plus faibles dans les premiers échanges asiatiques.

L'Aussie a glissé de 0,05% à 0,6571 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,08% à 0,6102 $.

"Les données économiques de cette semaine ... continueront à dépeindre une reprise économique chinoise faible," a déclaré Carol Kong, un stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"La corrélation entre l'Aussie et le kiwi et le (yuan) a été assez forte récemment... donc il y a potentiellement un peu plus de baisse pour l'Aussie et le kiwi.

Sur le marché des devises, le dollar américain a progressé de manière générale, gagnant 0,37% par rapport à son homologue japonais pour s'établir à 142,98 yens.

Les données de mardi ont montré que les salaires réels japonais ont chuté pour un 15ème mois consécutif en juin sur les hausses de prix incessantes, mais la croissance des salaires nominaux est restée robuste dans le cadre de l'augmentation des salaires des travailleurs à haut revenu et d'une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus importante.

La livre sterling a baissé de 0,12 % à 1,2770 $, tandis que l'euro s'est affaibli de 0,1 % à 1,0991 $.

La monnaie commune a reculé face au dollar américain au cours de la séance précédente, suite à l'annonce d'une baisse plus importante que prévu de la production industrielle allemande en juin.

"Ces données confirment une fois de plus que le resserrement des conditions monétaires fait ce qu'il est censé faire", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

L'indice du dollar a augmenté de 0,14% à 102,22, s'éloignant d'un plus bas d'une semaine qu'il a atteint vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain mitigé, avec tous les yeux maintenant sur les données de l'inflation de jeudi où les attentes sont pour les prix à la consommation de base d'avoir augmenté de 4,8% sur une base annuelle en juillet.

"La politique de taux d'intérêt (de la Réserve fédérale) restant dépendante des données, chaque point de données a suscité un niveau de vigilance encore plus élevé", a déclaré Gary Dugan, directeur des investissements chez Dalma Capital.

"Certains diront que la croissance américaine est actuellement très robuste, ce qui entraînerait naturellement un risque d'inflation plus élevé.