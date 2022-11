Le dollar progresse avant les données sur l'inflation ; les cryptomonnaies s'effondrent

Le billet vert s'est envolé pendant la nuit contre ses pairs et a maintenu ces gains au début des échanges en Asie, éloignant le yen japonais d'un sommet d'environ deux semaines atteint lors de la session précédente. Le yen a acheté pour la dernière fois 146,28 par dollar.

L'euro s'est maintenu juste au-dessus de la parité à 1,0016 $, à une certaine distance de son sommet de près de deux mois atteint plus tôt dans la semaine. La livre sterling s'est établie pour la dernière fois à 1,1360 $, après avoir glissé de 1,6 % pendant la nuit.

Les investisseurs ont maintenant les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation américaine, très surveillés, attendus plus tard jeudi, dans lesquels une forte hausse des prix renforcerait probablement la campagne agressive de la Réserve fédérale en matière de resserrement de la politique monétaire.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la hausse annuelle de l'indice global des prix à la consommation atteigne 8 % en octobre.

"Jusqu'à hier ... le marché semblait se positionner pour des données inférieures aux attentes, ce qui me semblait assez dangereux, étant donné que cinq des six derniers mois ont produit des surprises à la hausse", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank (NAB).

"Je pense qu'il y a toutes les chances que nous assistions à une correction plus étendue des actifs à risque si nous avions une surprise à la hausse, parce que le marché serait obligé d'évaluer la Fed soit plus haut, soit plus longtemps."

Le dollar s'est quelque peu essoufflé au cours des dernières semaines en raison de l'espoir que la Fed pourrait réduire ses hausses de taux d'intérêt importantes dès décembre.

Contre un panier de devises, le Dollar Index américain était ferme à 110,30, après avoir augmenté de près de 0,8 % pendant la nuit.

L'Aussie, sensible au risque, était en hausse de 0,05 % à 0,6434 $, tandis que le kiwi a gagné 0,11 % à 0,5890 $. Les deux avaient chuté de plus de 1% pendant la nuit.

Le billet vert a également bénéficié de la chute des cryptomonnaies qui a assombri le sentiment de risque et de la chute des actions américaines au cours de la nuit, suite à des résultats montrant que les gains des Républicains aux élections de mi-mandat semblent plus modestes que certains ne le prévoyaient.

Dans la dernière tournure des événements dans le monde de la crypto, le directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré aux employés qu'il explorait toutes les options pour son entreprise après l'effondrement mercredi d'un étonnant accord de renflouement avec son échange rival Binance.

Un jour plus tôt, le géant de la crypto Binance avait signé un accord non contraignant pour acheter l'unité non américaine de FTX afin d'aider à couvrir une "crise de liquidité".

"Je pense qu'il y a eu un peu de contagion de ce qui s'est passé dans la crypto vers les marchés plus larges ..... Cela semble avoir un effet déstabilisant", a déclaré M. Attrill de la NAB.

Le jeton natif de FTX, FTT, était en hausse de 28,35% à 1,947$, bien que sa perte depuis le début du mois soit de plus de 90%.

Le bitcoin a augmenté de 2 % à 16 207 $, après être tombé à 15 632 $, son plus bas niveau depuis deux ans, lors de la session précédente.