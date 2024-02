Le dollar a augmenté jeudi dans un marché agité et était en voie de réaliser son deuxième gain mensuel consécutif contre l'euro et le yen, surmontant une baisse antérieure après que les données aient montré que l'inflation américaine était conforme aux attentes en janvier.

Le yen s'est renforcé après qu'un responsable politique ait fait allusion à la nécessité de mettre fin aux politiques ultra-légères, tandis que le bitcoin s'est maintenu près d'un sommet de plus de deux ans atteint mercredi.

Le dollar a chuté plus tôt dans la journée de jeudi après que les données aient montré que la hausse des prix aux États-Unis en janvier était la plus faible depuis près de trois ans, ce qui laisse planer le doute sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin.

"Les pires craintes des participants au marché ont été largement apaisées par cette publication", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. "Le principal problème est que l'IPC a fait craindre le pire à de nombreux opérateurs, qui craignaient que les pressions sous-jacentes ne soient plus fortes que prévu.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois après que l'indice des prix à la consommation (IPC), publié le 13 février, a montré que les prix s'étaient accélérés plus que prévu en janvier.

La baisse du dollar de jeudi a toutefois été de courte durée et le billet vert a rapidement rebondi.

Shaun Osborne, stratège en chef pour les opérations de change à la Banque Scotia à Toronto, a noté qu'il y a "très peu de conviction derrière certaines des transactions que nous observons actuellement sur le marché des changes" et que "le dollar semble assez bien évalué pour la situation fondamentale que nous avons en ce moment".

Certains des mouvements de jeudi étaient également probablement dus au rééquilibrage des portefeuilles en fin de mois.

Les traders surveillent de près les données économiques afin d'obtenir des indices sur la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux.

De nombreux analystes prévoient un ralentissement de l'économie américaine au cours des prochains mois, tandis que l'inflation devrait continuer à se rapprocher de l'objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale américaine. Cela inciterait la Fed à commencer à assouplir sa politique monétaire et à faire baisser le dollar.

"Les signes augurent d'un refroidissement de nombreuses données économiques américaines, ce qui pourrait nuire au commerce de l'exceptionnalisme américain et entraîner des flux de sortie du dollar", a déclaré M. Schamotta.

Les traders estiment à 64 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin, contre 63 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données publiées jeudi montrent que le chemin vers un retour de l'inflation à 2 % sera irrégulier, a déclaré Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, jeudi.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il pensait que les améliorations de l'offre de biens et de main-d'œuvre de l'année dernière ouvraient la voie à de nouvelles baisses de l'inflation américaine cette année.

L'indice du dollar était en hausse de 0,22% à 104,15. Il devrait enregistrer un gain mensuel de 0,57%.

L'euro a baissé de 0,33 % à 1,0800 $ et devrait perdre 0,15 % en un mois.

Les données européennes plus tôt dans la journée de jeudi ont montré que les pressions sur les prix dans la région se sont ralenties, bien qu'il y ait eu quelques poches de force sous-jacente.

Les prix plus bas de l'énergie ont fait baisser l'inflation allemande à 2,7% en février. L'inflation a également ralenti en France, bien qu'elle ait été légèrement plus élevée que prévu, et a ralenti plus fortement en Espagne.

Les données nationales sur l'inflation pour le mois de février sont publiées par les différents pays de la zone euro avant la publication des données pour l'ensemble de l'UE, prévue pour vendredi, qui devrait montrer un ralentissement de l'inflation globale à 2,5 % en glissement annuel en février, contre 2,8 % en janvier.

Le yen a rebondi après que Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a déclaré qu'il pensait qu'il y avait enfin des perspectives pour atteindre l'objectif d'inflation de 2 % de la banque, ouvrant la voie à l'abandon des taux négatifs et des plafonds de rendement.

"Les remarques de Takata devraient renforcer la conviction qu'une augmentation plus précoce que prévu lors de la réunion de mars ne devrait pas être exclue", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC.

Le yen s'est rapproché mercredi du niveau de 150,88 atteint le 13 février, qui était le plus faible depuis le 16 novembre. Le billet vert était en baisse de 0,48% contre la devise japonaise à 149,96 yens. Le dollar se dirige vers un gain mensuel de 2,07% contre le yen.

Le yen est resté une monnaie de financement populaire dans les opérations de portage, dans lesquelles les traders vendent ou empruntent la monnaie japonaise et investissent dans des monnaies à rendement plus élevé.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 1,7 % sur la journée à 61 853 $, se maintenant juste en dessous d'un sommet de plus de deux ans de 63 933 $ atteint mercredi. Il est en voie de réaliser une augmentation mensuelle de 45 %.