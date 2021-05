Le dollar progresse en raison de l'inquiétude suscitée par le virus en Asie ; les crypto-monnaies glissent après le tweet de Musk.

Les devises à risque glissent, mais le dollar reste sous pression * Les minutes de la Fed en ligne de mire * Graphique : World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E Par Tom Westbrook et Stanley White SINGAPOUR/TOKYO, 17 mai (Reuters) - Le dollar américain a été soutenu lundi dans un contexte de nouvelles inquiétudes concernant les restrictions liées au coronavirus en Asie, mais les investisseurs sont fortement positionnés pour qu'il baisse tant que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux bas. Le bitcoin a atteint son plus bas niveau en trois mois après que le patron de Tesla Inc, Elon Musk, a laissé entendre ce week-end que le constructeur automobile envisageait de vendre ou avait peut-être déjà vendu certaines de ses participations dans la crypto-monnaie. La détente des prix des matières premières et les nouvelles épidémies de virus à Singapour et à Taïwan - où le COVID-19 avait été contenu - ont contribué à une modeste progression du dollar de 0,3 % par rapport au dollar australien et de 0,4 % par rapport au dollar néo-zélandais. Le billet vert a peu varié par rapport à l'euro et au yen, mais il est resté proche du test des principaux niveaux de soutien qui, s'ils sont cassés, pourraient entraîner un retour à la tendance baissière qui l'a poussé à la baisse jusqu'en avril. Le rebond du dollar qui a suivi des données d'inflation plus élevées que prévu la semaine dernière s'est également estompé car les traders pensent que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux bas. Le dollar s'est échangé pour la dernière fois à 1,2130 $ par euro et trouve un soutien autour de 1,2179 $. L'indice du dollar est, lui aussi, à 90,397, juste au-dessus des supports clés à 89,677 et 89,206. Il a acheté 109,37 yens et s'est échangé à 0,7756 $ par Aussie et 0,7219 $ par kiwi . Les minutes de la Fed, issues d'une réunion d'avril qui a précédé la surprise des données sur l'inflation la semaine dernière, sont attendues mercredi et constituent le prochain point de mire du marché pour des indices sur la pensée de la banque centrale. "Nous nous attendons à ce que le procès-verbal ... réaffirme que les décideurs politiques considèrent que la reprise de l'inflation est transitoire", a déclaré Kim Mundy, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia à Sydney. "Le résultat est que nous ne nous attendons pas à ce que la (Fed) envisage de réduire prochainement ses achats d'actifs", a-t-elle ajouté. "Le dollar devrait reprendre sa tendance baissière cette semaine après le coup de pouce inspiré par l'IPC de la semaine dernière." Les crypto-monnaies se sont échangées sous pression après un nouveau week-end de rebondissements suite à un tweet de Musk de Tesla suggérant que l'entreprise pourrait vendre ses avoirs en bitcoins. Le bitcoin s'est échangé en baisse de 7,13 % à 43 133 $. Il était auparavant tombé à 42 185 $, son plus bas niveau depuis le 8 février. L'Ether a atteint son plus bas niveau en deux semaines à 3 123 $. Les spéculateurs ont augmenté leurs paris contre le dollar la semaine dernière, principalement en ajoutant des paris sur l'euro et, dans une moindre mesure, sur la livre sterling, alors que la Grande-Bretagne et l'Europe se dirigent vers la reprise. La livre sterling était perchée près d'un sommet de deux mois et demi lundi, à 1,4086 $, alors que la Grande-Bretagne rouvre son économie après un blocage de quatre mois par le COVID. Les choses vont dans la direction opposée en Asie, où certains des premiers à avoir maîtrisé la pandémie sont maintenant confrontés à de nouveaux foyers. Singapour et Taïwan ont tous deux renforcé les mesures de restriction face à l'augmentation des cas, ce qui a pesé sur le dollar de Singapour, tandis que le dollar de Taïwan est tombé lundi à son plus bas niveau depuis trois semaines. Le yuan onshore a peu changé à 6,4380 par dollar après une série de données économiques mitigées montrant que la production industrielle de la Chine a ralenti et que les ventes au détail ont manqué les prévisions le mois dernier. ======================================================= Prix des offres de devises à 0509 GMT Description RIC Dernière U.S. Clôture Pct Variation YTD Pct High Bid Low Bid Previous Change Session Euro/Dollar 1,2130 1,2147 -0,13% -0,72% +1,2151 +1,2129 Dollar/Yen 109,3750 109,3350 +0,02% +5,88% +109,4950 +109,3000 Euro/Yen <EURJPY=EB 132,67 132,78 -0,08% +4,53% +132,9400 +132.6300 S> Dollar/Suisse 0,9024 0,9012 +0,14% +2,01% +0,9028 +0,9015 Sterling/Dollar 1,4086 1.4098 -0,07% +3,11% +1,4104 +1,4081 Dollar/Canadien 1,2119 1,2104 +0,13% -4,83% +1,2136 +1,2106 Aussie/Dollar 0,7756 0,7781 -0,33% +0,81% +0.7787 +0,7748 NZ 0,7219 0,7250 -0,44% +0,52% +0,7249 +0,7216 Dollar/Dollar Tous les spots Tokyo spots Europe spots Volatilités Tokyo Informations sur le marché des changes de la BOJ (Rapports de Tom Westbrook et Stanley White ; Montage de Gerry Doyle et Muralikumar Anantharaman)