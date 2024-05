Le dollar a progressé face à l'euro jeudi après que les données aient montré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis un peu plus de deux ans en mai, suggérant que la croissance économique s'est accélérée à mi-parcours du deuxième trimestre.

S&P Global a déclaré que son indice PMI composite flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a bondi à 54,4 ce mois-ci. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis avril 2022, après une lecture finale de 51,3 en avril.

Une valeur supérieure à 50 indique une expansion du secteur privé.

"L'action des devises montre que le marché réagit toujours aux données économiques américaines fortes de la manière attendue", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC.

"Je pense que le dollar a encore de la marge à la hausse", a déclaré M. Chandler.

Les données de jeudi ont également montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, soulignant la force sous-jacente du marché du travail qui devrait continuer à soutenir l'économie.

Lors de leur dernière réunion de politique monétaire, les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils restaient convaincus que les pressions sur les prix diminueraient au moins lentement dans les mois à venir, mais des doutes sont apparus quant à savoir si le niveau actuel des taux d'intérêt était suffisamment élevé pour garantir ce résultat et "plusieurs" responsables ont déclaré qu'ils seraient prêts à augmenter à nouveau les coûts d'emprunt si l'inflation augmentait.

"Compte tenu des commentaires du FOMC, le marché continue d'exagérer les chances de deux baisses de taux cette année", a déclaré M. Chandler, notant que l'abandon des paris sur les baisses de taux maintiendrait le dollar à un niveau élevé à court terme.

L'euro était en baisse de 0,2 % à 1,080525 $. La monnaie commune est montée jusqu'à 1,0861 $ plus tôt dans la session après que l'indice composite préliminaire des directeurs d'achat pour le bloc monétaire ait dépassé le niveau de 50 séparant la croissance de la contraction pour le troisième mois consécutif, avec une reprise de l'industrie manufacturière même en difficulté.

Les données économiques plus favorables que prévu au cours des derniers mois ont aidé l'euro à se redresser en avril et au début du mois de mai, et les données de jeudi ont poussé la monnaie vers le plus haut de deux mois de la mi-mai, à savoir 1,0895 $.

"Les chiffres de l'indice PMI de l'UE ont réduit la pression sur le thème de la stagflation, mais cela reste une stagflation 'allégée', si vous voulez, et nous avons besoin de voir plus du côté de la croissance", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des changes chez Jefferies, dans une note.

La livre a glissé de 0,2 % à 1,2689 $ par rapport au dollar. Le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué mercredi des élections nationales, que ses conservateurs devraient perdre face au parti travailliste de l'opposition, après 14 ans au pouvoir. Toutefois, la volatilité des options sur la livre sterling pour la période couvrant l'élection du 4 juillet a augmenté.

"Le marché est assez confiant dans le fait qu'il y aura un gouvernement travailliste et il est également assez confiant dans le fait que le gouvernement travailliste ne sera pas très différent, en termes de politique fiscale, du mélange actuel de Sunak et de (Jeremy) Hunt, le ministre des finances", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Le dollar était en hausse de 0,1% par rapport à la devise japonaise à 156,91 yens après que les données aient montré que l'activité des usines japonaises s'est développée pour la première fois en un an au mois de mai.

Le secteur des entreprises japonaises a été confronté à la faiblesse du yen, et près de la moitié des entreprises japonaises considèrent que la baisse du yen au-delà de 155 par rapport au dollar est préjudiciable à leur activité, soit environ le double du pourcentage de celles qui considèrent la faiblesse de la monnaie comme un élément positif, selon une enquête Reuters réalisée jeudi.

Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,1% à 0,60925 $ après que les données publiées jeudi aient montré que les volumes des ventes au détail en Nouvelle-Zélande ont augmenté de manière inattendue, son deuxième jour de gains après que la Reserve Bank of New Zealand ait surpris les marchés mercredi en augmentant ses prévisions pour les taux d'intérêt maximum et en repoussant la date à laquelle elle prévoit de réduire les taux. {AUD/]

Parmi les crypto-monnaies, l'éther était en hausse de 1 % à 3 776 $, après avoir atteint 3945,50 $, son plus haut niveau depuis la mi-mars.

Il s'est envolé sur fond de spéculation concernant l'approbation potentielle des fonds négociés en bourse américains qui suivraient la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde.