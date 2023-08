Le dollar a connu une hausse décisive mardi, les traders s'efforçant de comprendre les perspectives de croissance divergentes entre les deux plus grandes économies du monde, tout en s'immunisant contre une nouvelle série de chiffres décevants sur le commerce chinois.

Les exportations chinoises ont chuté de 14,5 % en juillet, tandis que les importations se sont contractées de 12,4 %, selon les données publiées mardi, marquant la plus forte baisse des expéditions de la deuxième économie mondiale depuis février 2020.

Le yuan et les dollars australien et néo-zélandais ont accentué leur chute dans une première réaction instinctive aux chiffres, mais ont rapidement réduit une partie de ces pertes, estimant que les faibles données ne faisaient que renforcer la nécessité de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin.

Le yuan offshore a baissé de 0,24 % à 7,2214, tandis que le dollar australien a glissé de 0,35 % à 0,6551 $.

Le kiwi a baissé de 0,27 % à 0,60905 $. Les deux monnaies des Antipodes sont souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois.

"Ces chiffres d'exportations et d'importations plus faibles soulignent la faiblesse de la demande extérieure et intérieure de l'économie chinoise", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Je pense que les marchés sont devenus de plus en plus insensibles aux chiffres décevants de l'économie chinoise... nous sommes arrivés à un point où des données faibles ne feront que renforcer les appels à un soutien politique supplémentaire".

Ailleurs, le dollar américain a connu une hausse générale et a gagné 0,6 % par rapport à son homologue japonais pour s'échanger à 143,31 yens.

Les données de mardi ont montré que les salaires réels japonais ont chuté pour un 15ème mois consécutif en juin sur les hausses de prix incessantes, mais la croissance des salaires nominaux est restée robuste en raison de l'augmentation des salaires des travailleurs à haut revenu et d'une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus importante.

Alors que les mouvements de devises ont été minimes au début de la journée asiatique, le dollar a étendu ses gains au cours de la session, le sentiment de risque étant devenu fragile et les actions asiatiques n'ayant pas réussi à suivre le rallye de Wall Street.

"C'est devenu une vague d'achat de dollars américains, c'est certain", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

"Peut-être que le marché s'attendait à ce que l'appétit pour le risque soit plus optimiste aujourd'hui, étant donné que les actions américaines se sont redressées.

La livre sterling a baissé de 0,25 % à 1,2753 $, tandis que l'euro a baissé de 0,17 % à 1,0982 $.

La monnaie commune a glissé contre le dollar américain au cours de la session précédente après que la production industrielle allemande ait chuté plus fortement que prévu en juin.

L'indice du dollar a augmenté de 0,26% à 102,34, s'éloignant d'un plus bas d'une semaine atteint vendredi dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain mitigé qui a indiqué un ralentissement, mais toujours un marché du travail résilient.

Cela a renforcé les espoirs d'un scénario d'atterrissage en douceur dans la plus grande économie du monde, même face aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale.

Tous les regards se tournent à présent vers les données sur l'inflation de jeudi, où l'on s'attend à ce que les prix à la consommation de base aux États-Unis aient augmenté de 4,8 % sur une base annuelle en juillet.

"Certains diront que la croissance américaine est très robuste à l'heure actuelle, ce qui entraînerait naturellement un risque d'inflation plus élevé", a déclaré Gary Dugan, directeur des investissements chez Dalma Capital.

"Comme la politique de la Fed en matière de taux d'intérêt reste tributaire des données, chaque point de données a suscité un niveau de vigilance encore plus élevé."