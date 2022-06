Le dollar progresse par rapport à l'euro, les données américaines optimistes le soutenant.

Le dollar était en hausse d'environ 0,6 % par rapport à l'euro, prolongeant les gains de mardi, après les données de mercredi montrant que l'activité manufacturière américaine s'est accélérée en mai, la demande de biens restant forte, ce qui pourrait apaiser les craintes d'une récession imminente.

Les données américaines positives ont accentué la pression sur l'euro, qui avait essuyé des pertes après les données de mardi, qui ont montré que l'inflation des consommateurs de la zone euro a atteint un record.

"Le dollar a légèrement augmenté depuis le week-end férié, trouvant un soutien dans la hausse des rendements du Trésor, tandis que d'autres cherchaient sa sécurité face à l'aggravation de l'inflation mondiale", a déclaré Joe Manimbo, analyste de marché principal chez Western Union Business Solutions.

L'espoir que l'inflation ait pu atteindre un pic est remis en question par les prix du pétrole, qui viennent d'enregistrer leur sixième mois consécutif de hausse, la plus longue série depuis 2011.

"Le maintien du pétrole à des niveaux élevés, au-dessus de 115 $, n'inspire pas la confiance que l'inflation a atteint ou est sur le point d'atteindre un sommet", a déclaré M. Manimbo.

La nouvelle selon laquelle les dirigeants de l'Union européenne ont accepté en principe lundi de réduire la plupart des importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année est le dernier coup de pouce à la hausse des prix du pétrole.

"Je pense que nous allons continuer à osciller un peu en attendant plus de données sur l'inflation dans le monde et les nouvelles sur la Russie/Ukraine, les matières premières et la réouverture de la Chine", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des devises chez Jefferies, dans une obligation aux clients.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,1 % après que des données aient montré que l'économie du pays a résisté mieux que prévu au premier trimestre, la forte demande intérieure ayant compensé l'effet négatif d'un temps maussade et d'un afflux d'importations, préparant le terrain pour de nouvelles hausses des taux d'intérêt destinées à lutter contre l'inflation.

Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau en près de six semaines par rapport au billet vert après que la Banque du Canada a relevé mercredi son taux d'intérêt de référence de 1,0 % à 1,5 %, sa deuxième hausse consécutive de 50 points de base. Elle a également déclaré qu'elle était prête à agir "plus énergiquement si nécessaire" pour ramener l'inflation à la cible.

La livre sterling a glissé de 0,76%, les investisseurs s'inquiétant de la détérioration des perspectives de croissance après que des données ont montré que l'activité manufacturière britannique a progressé en mai au taux le plus faible depuis janvier 2021.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était à peu près plat à 31 562,75 $, peinant à progresser davantage après 4 séances consécutives de gains.