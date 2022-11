Le dollar rebondit alors que les responsables de la Fed affirment que les hausses vont se poursuivre ; le yen chute.

Le billet vert s'est légèrement apprécié par rapport à la livre sterling et a dépassé de plus de 1% son plus bas niveau en deux mois par rapport à l'euro, après que Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, ait fait écho lundi aux commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, selon lesquels les taux d'intérêt doivent continuer à augmenter pour lutter contre l'inflation, bien que potentiellement à un rythme plus lent.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie contre six contreparties, dont le yen, l'euro et la livre sterling, a légèrement augmenté de 0,03% à 107,00 au début de la journée asiatique. L'indice a conservé les gains réalisés lundi lorsqu'il a rebondi d'un plus bas de trois mois de 106,27 atteint vendredi.

L'indice a chuté de 3,9 % la semaine dernière, sa pire performance depuis mars 2020, après que les prix à la consommation américains aient augmenté moins que prévu, alimentant les spéculations sur un pic des taux qui pourrait être proche.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à 89 % la probabilité que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) ralentisse le rythme des hausses à un demi-point lors de sa prochaine réunion le 14 décembre, contre 11 % de chances pour une nouvelle hausse de 75 points de base.

"Le ou les intervenants de la Fed ont donné le ton, rappelant aux marchés qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour guérir l'inflation", a écrit Rodrigo Catril, stratège senior FX de la National Australia Bank, dans une note aux clients.

"L'USD est globalement plus fort, les surperformants de la semaine dernière - la GBP et le JPY - menant les baisses."

Le dollar a gagné 0,34 % à 140,40 yens, ajoutant à son rebond de 0,84 % durant la nuit depuis un plus bas de deux mois et demi à 138,46. Il a connu une baisse de 5,39 % la semaine dernière, la plus importante en 14 ans.

La livre sterling a baissé de 0,08 % à 1,1750 $, s'éloignant davantage d'un sommet de 2 mois et demi à 1,1855 $ atteint vendredi.

L'euro a peu changé à 1,03215 $ après avoir reculé d'un sommet de trois mois à 1,0364 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a reculé de 0,13 % à 0,66935 $, mais est resté relativement proche du sommet de près de deux mois atteint lundi à 0,6720 $, soutenu par les mesures prises par son principal partenaire commercial, la Chine, pour assouplir les restrictions COVID-19 et soutenir le marché immobilier.

La devise a peu réagi au compte-rendu de la dernière réunion de la Reserve Bank of Australia, qui montre que les décideurs ont envisagé une hausse de 50 points de base avant d'opter pour une autre hausse de 25 points de base.

"L'Aussie a fait quelques progrès sur les taux croisés jusqu'à présent cette semaine, avec l'aide de la Chine", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac, ajoutant qu'il existe un potentiel pour une hausse vers 0,6775 $ dans les jours à venir.

"Toutefois, les actions mondiales sont encore frileuses, ce qui limite la hausse de l'Aussie."

Le yuan chinois offshore a peu changé à 7,0461 par dollar, après avoir atteint un sommet de plus de cinq semaines à 7,0200 lors de la session précédente.