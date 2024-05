Le dollar a progressé mardi, abandonnant ses pertes antérieures, alors que les rendements de référence du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines, suite à des ventes aux enchères médiocres.

Le Département du Trésor a constaté une faible demande pour les ventes de billets à deux ans et à cinq ans. La confiance des consommateurs américains s'est améliorée de manière inattendue en mai, après avoir baissé pendant trois mois consécutifs.

Le marché obligataire s'est retourné aujourd'hui et le dollar avec lui, a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto, citant la faiblesse des adjudications et notant que l'amélioration du rapport sur la confiance des consommateurs reflète une croissance plus forte.

Les données économiques américaines ont été meilleures que prévu au premier trimestre et jusqu'à présent, il n'y a pas de signes majeurs de détérioration dans des domaines tels que le marché du travail, que certains traders attendent avant d'adopter une position plus baissière sur le billet vert.

Les craintes que l'inflation reste obstinément au-dessus de l'objectif de la Fed pendant plus longtemps apportent également un certain soutien à la monnaie américaine. Les données de mardi ont montré que les inquiétudes concernant l'inflation persistaient et que de nombreux ménages s'attendaient à des taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année à venir.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que la banque centrale américaine devrait attendre des progrès significatifs en matière d'inflation avant de réduire les taux d'intérêt et a ajouté que la banque centrale pourrait même augmenter les taux si l'inflation ne diminue pas davantage.

L'inflation des prix à la consommation, qui a augmenté moins que prévu en avril, a brièvement relancé l'espoir que la Fed se rapproche d'une réduction des taux, mais les responsables de la Fed ont souligné qu'ils souhaitaient voir plusieurs mois supplémentaires de progrès avant d'assouplir leur politique.

La Fed n'est pas pressée de réduire ses taux, a déclaré M. Button. Il ajoute que l'économie américaine est exceptionnellement forte. Il est difficile de parier contre le dollar américain tant que sa faiblesse n'est pas confirmée.

Cette semaine, l'économie américaine sera principalement axée sur les dépenses de consommation personnelle, attendues vendredi, qui constituent la mesure de l'inflation préférée de la Fed.

L'indice du dollar était en hausse de 0,03% à 104,59, après avoir chuté à 104,33. L'euro a gagné 0,01 % à 1,0859 $. La livre sterling s'est affaiblie de 0,05 % à 1,276 $.

François Villeroy de Galhau, de la Banque centrale européenne, a confirmé lundi les attentes du marché selon lesquelles, sauf surprise majeure, une première baisse des taux la semaine prochaine est une affaire entendue. Mais les investisseurs ont récemment mis à jour leurs paris sur les futures mesures de la BCE, estimant qu'il n'y aurait pas de baisse de taux à chaque trimestre en 2024 et au début de 2025.

Les données sur l'inflation en Allemagne, attendues mercredi, et celles de la zone euro, attendues vendredi, seront surveillées afin d'obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait procéder à un assouplissement.

Le billet vert a gagné 0,18% contre le yen japonais à 157,15 yens.

Les trois mesures clés de l'inflation sous-jacente de la Banque du Japon sont toutes tombées en dessous de 2 % en avril pour la première fois depuis août 2022, ont montré des données mardi, augmentant l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt.

Le gouverneur Kazuo Ueda a déclaré lundi que la Banque du Japon procédera avec prudence à la mise en place de cadres de ciblage de l'inflation, notant que certains défis sont "exceptionnellement difficiles" pour le Japon après des années de politique monétaire ultra-légère.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 2,48 % pour atteindre 67 860,42 dollars.