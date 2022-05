Le dollar rebondit, la livre sterling dégringole en raison de la position dovish de la BoE

Le billet vert a fortement chuté mercredi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que les décideurs politiques n'envisageaient pas activement des mouvements de 75 points de base à l'avenir. Cette déclaration est intervenue après que la banque centrale américaine a augmenté ses taux de 50 points de base, comme cela était largement attendu.

Mais il a regagné du terrain jeudi, l'euro ayant été affaibli par de faibles données allemandes montrant que les commandes industrielles en mars ont subi leur plus forte baisse mensuelle depuis octobre dernier.

Le billet vert a également été stimulé par l'achat de valeurs refuges alors que les actions ont chuté, tirées vers le bas par les mégacapitales de croissance. [.N]

La réunion de la Fed de mercredi était "la première fois depuis longtemps que Powell et la Fed ne sont pas devenus progressivement plus faucons", a déclaré Erik Nelson, un stratège macro chez Wells Fargo à New York.

"Je pense que cela change la donne en ce qui concerne le mouvement de hausse à sens unique du dollar et des taux et je pense que le dollar va continuer à reculer au cours des prochains jours", a déclaré Nelson, tout en ajoutant que "ce qui se passe vraiment maintenant va dépendre des données."

Les données sur l'inflation des prix à la consommation, mercredi prochain, seront surveillées afin de déceler tout signe de relâchement des pressions sur les prix qui ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 40 ans.

La principale publication économique américaine de cette semaine sera le rapport du gouvernement sur l'emploi pour avril, publié vendredi.

Le Dollar Index était dernièrement à 103,43, en hausse de 0,87% sur la journée. Il a atteint 103,93 jeudi dernier, son plus haut niveau depuis décembre 2002.

L'euro est tombé à 1,0551 dollar, en baisse de 0,67%, après avoir chuté à 1,0470 dollar jeudi dernier, son plus bas niveau depuis janvier 2017.

La monnaie unique a chuté alors que la région se débat avec une croissance plus faible et des perturbations énergétiques dues aux sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine.

La Banque centrale européenne ne devrait pas relever ses taux d'intérêt en juillet, même si les perspectives d'inflation suggèrent qu'elle peut réduire progressivement son soutien à l'économie, a déclaré Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la BCE, au journal italien La Stampa.

Les marchés monétaires s'attendent à une hausse des taux d'intérêt de la BCE dès juillet.

La livre sterling a dégringolé après que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 2009 mais a averti que l'économie risquait la récession.

La livre sterling a chuté de 2,10 % à 1,2371 $, son plus bas niveau depuis juillet 2020.

========================================================

Cours acheteur des devises à 10h25 (1425 GMT)

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Changement YTD Pct Haut Bid Bas Bid

Variation précédente

Session

Dollar Index 103,4300 102,5500 +0,87% 8,119% +103,5300 +102,3400

Euro/Dollar 1,0551 $ 1,0622 -0,67% -7,20% +$1,0642 +$1,0536

Dollar/Yen 130,1550 129,1200 +0,79% +13,05% +130,3300 +128,7550

Euro/Yen 137,31 137,09 +0,16% +5,36% +137,5700 +136,8400

Dollar/Suisse 0,9845 0,9724 +1,26% +7,95% +0,9853 +0,9709

Sterling/Dollar 1,2371 1,2636 -2,10% -8,53% +$1,2632 +$1,2362

Dollar/Canadien 1,2804 1,2737 +0,55% +1,29% +1,2809 +1,2713

Aussie/Dollar $0,7135 $0,7256 -1,65% -1,84% +$0,7266 +$0,7133

Euro/Suisse 1,0385 1,0323 +0,60% +0,15% +1,0389 +1,0318

Euro/Sterling 0,8526 0,8403 +1,46% +1,50% +0,8545 +0,8407

NZ 0,6439 0,6544 -1,58% -5,91% +$0,6568 +$0,6438

Dollar/Dollar

Dollar/Norvège 9,4300 9,2410 +2,08% +7,08% +9,4330 +9,2090

Euro/Norvège 9,9540 9,8297 +1,26% -0,61% +9,9545 +9,7743

Dollar/Suède 9,8834 9,7386 +0,74% +9,60% +9,8945 +9,7205

Euro/Suède 10,4285 10,3516 +0,74% +1,90% +10,4297 +10,3298