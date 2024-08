Le yen japonais s'est stabilisé mardi et le dollar a progressé par rapport à la plupart des devises, alors que certains des mouvements les plus frappants de ces derniers jours se sont quelque peu inversés et qu'un certain calme est revenu sur les marchés.

Le dollar était à 144,75 yens, en hausse de 0,6 % sur la journée, le premier jour où il s'est échangé à la hausse contre la monnaie japonaise ce mois-ci, mais toujours en baisse d'environ 9 yens au cours de la semaine écoulée.

La réévaluation a également eu lieu sur les marchés boursiers, l'indice de référence japonais Nikkei gagnant 10 % mardi après une chute de 12 % la veille, tandis que les actions en Europe tentaient également de se redresser.

"Nous pensons que les marchés se sont un peu emballés et qu'ils s'en sont rendu compte ce matin. C'est pourquoi nous avons vu le dollar se redresser et le dollar/yen remonter", a déclaré Nick Rees, analyste des devises chez Monex Europe.

Les gains récents du yen ont été alimentés par une hausse de la volatilité qui a poussé les investisseurs à se retirer des opérations de portage autrefois populaires, renforcées par la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon vendredi.

Cette situation, combinée à des données plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis, également vendredi, et à des résultats décevants de la part des grandes entreprises technologiques, a déclenché une vente d'actions à l'échelle mondiale, renforçant encore le dénouement des opérations de portage.

Le franc suisse s'est affaibli mardi et le dollar était en hausse de 0,25 % à 0,8541 franc.

Comme le yen, le franc est une monnaie de financement privilégiée pour les opérations de portage. Il s'est fortement renforcé depuis la mi-juillet au fur et à mesure que ces opérations se dénouaient, les gains étant renforcés par les flux de valeurs refuges de lundi.

Le dollar a également regagné du terrain sur l'euro et la livre, la monnaie commune perdant 0,4 % à 1,09108 dollar, après avoir atteint un plus haut de sept mois à 1,1009 dollar pendant les turbulences de lundi.

"Le dollar n'a pas servi de monnaie refuge lundi, et vous ne pouvez pas tout investir dans le franc ou le yen, et la monnaie suivante sur cette liste est normalement l'euro", a déclaré M. Rees.

La livre sterling a baissé de 0,66 % à 1,269 dollar, son niveau le plus bas depuis cinq semaines, la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre la semaine dernière ayant ébranlé l'un des piliers de sa force au début de l'année.

Les mouvements du marché des devises sont également sous-tendus par les tentatives des traders d'évaluer la politique de la Réserve fédérale américaine lors des prochaines réunions.

Les opérateurs s'attendent désormais à un assouplissement de 110 points de base (pb) cette année de la part de la Fed, et évaluent à environ 70 % la probabilité d'une réduction de 50 pb en septembre. Les opérateurs avaient entièrement intégré une réduction de 50 points de base lundi.

Les responsables politiques de la banque centrale américaine se sont opposés lundi à l'idée que les chiffres de l'emploi de juillet, plus faibles que prévu, signifient que l'économie est en chute libre et en récession, mais ils ont également averti que la Fed devra réduire ses taux pour éviter un tel résultat.

Le dollar australien était en baisse de 0,25 % à 0,6479 $, après avoir augmenté suite aux commentaires de Michele Bullock, gouverneur de la Reserve Bank of Australia, qui a suggéré que les réductions de taux étaient encore plus éloignées.

La banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt mardi, comme prévu, tout en réitérant qu'elle n'excluait rien pour contrôler l'inflation.