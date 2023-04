New York (awp/afp) - Le dollar reprenait de la hauteur lundi, porté par le recalibrage des anticipations des cambistes, qui ne croient plus à un impact majeur de la crise bancaire et voient la banque centrale américaine (Fed) rester ferme à moyen terme.

Vers 20H20 GMT, le billet vert gagnait 0,58% face à la monnaie unique, à 1,0928 dollar pour un euro. La devise commune à 20 pays européens a lâché plus de 1,50% en quelques heures depuis son plus haut d'un an, vendredi, à 1,1076 dollar.

"Des signes de résilience du principal moteur de croissance américain (la consommation) ainsi que l'évocation d'une nouvelle hausse de taux par des membres de la Fed ont aidé le dollar à se reprendre", a commenté, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Pour Mazen Issa, de TD Securities, dès le changement de ton de la Fed, qui a accompagné celui d'autres grandes banques centrales il y a plusieurs semaines, "le marché a fait la fête et réagi comme s'ils baissaient les taux. Mais ce n'est pas le cas".

En outre, rappelle l'analyste, avec la crise bancaire de début mars, les opérateurs "ont intégré un raz-de-marée financier" dans leurs prévisions, avec, à la clef, un violent coup de frein de l'économie, scénario qui confortait encore davantage l'hypothèse de multiples baisses de taux à venir.

Mais la menace ne s'est pas concrétisée et les résultats de plusieurs banques, publiés vendredi, ont montré que le secteur se portait toujours bien.

"La plupart des commentaires depuis (la crise) ont relevé que le resserrement des conditions de crédit apparaissait modéré jusqu'ici et estimé que les (trois) faillites de banques étaient des cas spécifiques", ont abondé les analystes de Goldman Sachs, dans une note.

Dans un contexte qui voit le marché de l'emploi toujours vigoureux et l'inflation rester à des niveaux très supérieurs aux objectifs de long terme de la Fed, le marché est poussé à revoir ses projections en matière de politique monétaire.

Les traders anticipent désormais pour fin 2023 un taux directeur inférieur de seulement un quart de point de pourcentage à son niveau actuel, alors qu'ils tablaient, il y a un mois, sur un repli d'un point entier, soit quatre baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0928 1,0992 EUR/JPY 146,96 147,07 EUR/CHF 0,9822 0,9824 EUR/GBP 0,8829 0,8855 USD/JPY 134,47 133,79 USD/CHF 0,8987 0,8937 GBP/USD 1,2377 1,2413

