Le dollar a augmenté jeudi après que les prix des importations américaines aient augmenté de 0,9 % le mois dernier, un bond qui a fait craindre que la lutte de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation ne soit pas encore terminée et pourrait retarder les plans de réduction des taux d'intérêt des décideurs politiques.

Les données économiques de cette semaine ont apporté de bonnes nouvelles à la banque centrale américaine, mais les décideurs n'ont pas ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux que de nombreux investisseurs estiment devoir débuter cette année.

La hausse de l'indice des prix des importations américaines en avril a été la plus importante sur un mois depuis la hausse de 2,9 % enregistrée en mars 2022, selon le Bureau des statistiques du travail. La dernière baisse mensuelle des prix des importations américaines remonte à décembre, selon le BLS.

Le marché a également été confronté à une baisse du nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière, ce qui a mis en évidence la vigueur sous-jacente du marché du travail américain. Une économie forte pourrait maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Le marché est, bien sûr, très sensible aux signes d'inflation, d'où qu'ils viennent, et la série de prix à l'importation que nous avons obtenue aujourd'hui était significativement plus forte que prévu", a déclaré Brain Daingerfield, responsable de la stratégie de change du G10 chez NatWest Markets à Stamford, Connecticut.

"La Fed veut voir des progrès constants sur plus d'un point. Le chiffre que nous avons obtenu hier - l'IPC - n'était pas aussi mauvais que ce que l'on craignait", a-t-il déclaré. "Mais je ne pense pas qu'il ait été suffisant pour changer matériellement les perspectives du marché concernant la Fed et cela se reflète dans la façon dont le dollar a rebondi aujourd'hui.

Le dollar a rebondi après une forte baisse par rapport aux principales devises mercredi, lorsque les données ont montré que l'inflation américaine avait ralenti à 0,3 % en avril par rapport au mois précédent.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,27% à 104,47 après une baisse de 0,75% mercredi.

Le ralentissement des prix à la consommation, après une stagnation au cours des trois premiers mois de l'année, a incité les marchés à prendre en compte la probabilité que la Fed réduise ses taux à deux reprises cette année, la première fois dès le mois de septembre.

Toutefois, les responsables de la Fed ont fait preuve de prudence jeudi, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, déclarant que l'inflation n'était toujours pas au niveau où elle devrait être. Le maintien de la politique de la banque centrale américaine à son niveau actuel contribuera à ramener l'inflation encore élevée à l'objectif de 2 %, a déclaré Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, ajoutant qu'il faudra plus de temps qu'elle ne le pensait pour atteindre cet objectif.

"La déflation des prix des biens n'est plus dominante et vous avez le chiffre des prix à l'importation, qui a augmenté même si les prix hors pétrole n'ont pas beaucoup augmenté", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef américain chez Mizuho Securities USA à New York.

"La réalité est que l'inflation se modère à 3 %. Cela reste supérieur à l'objectif. Peut-être que vous vous précipitez sur l'histoire de l'inflation", a-t-il déclaré.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont baissé de 10 000 pour atteindre 222 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 mai, a déclaré le département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 220 000 demandes pour la dernière semaine.

Le dollar a chuté de 1% par rapport au yen mercredi, mais était en hausse de 0,28% jeudi à 155,30, après avoir chuté jusqu'à 153,6 avant que les faibles chiffres de la croissance japonaise ne fassent chuter le yen.

La monnaie japonaise a chuté d'environ 9,5 % cette année, la Banque du Japon ayant maintenu une politique monétaire souple tandis que les taux d'intérêt plus élevés de la Fed ont attiré l'argent vers les obligations américaines et le dollar. Le yen a été particulièrement sensible à toute augmentation ou réduction du différentiel de taux d'intérêt.

L'euro a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 1,0895 dollar, jeudi, avant de reculer de 0,14 %, à 1,0867 dollar. La livre sterling a atteint un sommet d'un mois à 1,2675 $ avant de reculer de 0,13 % à 1,1268 $.

Le bitcoin a chuté de 1,35 % à 65 088 $.