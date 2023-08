Le dollar américain s'est replié par rapport à un panier de devises mercredi après que des données aient montré que l'activité économique américaine s'est approchée du point de stagnation en août, avec une croissance la plus faible depuis février, la demande de nouvelles affaires dans le vaste secteur des services s'étant contractée.

S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,4 en août, contre 52 en juillet, soit la plus forte baisse depuis novembre 2022.

Michael Brown, analyste de marché chez Trader X, a déclaré que les données "menacent plutôt le récit de l'exceptionnalisme américain sur lequel le marché s'est appuyé ces deux dernières semaines".

Depuis des mois, la vigueur du marché du travail et la résistance des dépenses de consommation ont de plus en plus apaisé les craintes de récession et conduit à une révision à la hausse des prévisions de croissance du PIB. Toutefois, les données publiées mercredi brossent un tableau plus mitigé de l'économie.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grandes contreparties - était en baisse de 0,14 % à 103,45.

L'indice a atteint un sommet de plus de deux mois de 103,98 plus tôt dans la session, suite à des données moroses sur l'activité économique en Europe, qui ont exercé une pression sur l'euro et la livre sterling.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de HCOB pour la zone euro, compilé par S&P Global, a chuté à 47,0 en août par rapport à 48,6 en juillet, son plus bas niveau depuis novembre 2020. La composante des services a chuté de 50,9 à 48,3, passant pour la première fois sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction cette année.

Le chiffre composite allemand est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2020, l'aggravation de la baisse de la production manufacturière s'accompagnant d'une nouvelle contraction de l'activité des services. L'euro s'est affaibli à 1,0802 $, son niveau le plus bas depuis la mi-juin, après les données allemandes.

La situation était similaire pour la livre, qui est tombée à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, à 1,2623 $, après que l'indice PMI S&P Global/CIPS ait chuté à 47,9 en août, le plus bas niveau depuis janvier 2021, alors que l'enquête a également montré que les pressions sur les prix et les coûts se sont relâchées.

"Je ne pense pas que quiconque soit particulièrement surpris par la faiblesse ici au Royaume-Uni ou en Europe, ni par la chute subséquente de la livre sterling et de l'euro plus tôt, mais les données américaines sont plus préoccupantes étant donné la résistance de l'économie depuis le début de l'année", a déclaré M. Brown de Trader X.

La livre a baissé de 0,17 % à 1,271 $.

"Les données PMI plus faibles que prévu des économies européennes sont cohérentes avec notre opinion selon laquelle l'euro et la livre sterling vont continuer à baisser par rapport au dollar au cours des deux prochains mois", a déclaré Jonathan Petersen, économiste senior chez Capital Economics dans une note.

Dans l'ensemble, les traders s'attendent à ce que les mouvements sur les marchés des devises soient limités avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de la banque centrale de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, prévu de jeudi à samedi.

Pendant ce temps, le dollar a chuté de 0,71% contre le yen à un plus bas de plus d'une semaine de 144,845 yens, s'éloignant du plus haut de neuf mois de 146,565 touché la semaine dernière, laissant les traders sur le qui-vive alors qu'ils surveillent avec prudence tout signe d'intervention.

Le passage du dollar au-dessus de 145 yens l'année dernière a déclenché une intervention, et les spéculations se multiplient sur le fait que Tokyo pourrait bientôt intervenir sur le marché pour soutenir à nouveau sa monnaie si le yen continue de s'affaiblir.

En ce qui concerne les cryptomonnaies, le bitcoin a augmenté de 1,62 % pour atteindre 26 465 dollars, son plus haut niveau en cinq jours, les investisseurs se montrant plus à l'aise avec les investissements plus risqués.