Le dollar s'est affaibli mardi après que les responsables de la Réserve fédérale aient signalé que la banque centrale approchait de la fin de son cycle de resserrement, bien qu'il se soit négocié dans une fourchette étroite avant un rapport clé sur l'inflation américaine.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré lundi que la banque centrale devra probablement augmenter encore les taux d'intérêt pour réduire l'inflation, mais que la fin de son cycle actuel de resserrement de la politique monétaire est proche.

Les commentaires ont fait tomber le billet vert à un plus bas de deux mois de 101,71 contre un panier de devises dans les échanges avec l'Asie, alors que les traders ont réduit leurs attentes quant à l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt américains.

Les attentes en matière de taux d'intérêt américains ont été l'un des principaux moteurs du dollar depuis que la Fed a entamé son cycle de resserrement l'année dernière.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau en 15 mois, à 1,28875 dollar, tandis que l'euro a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 1,1022 dollar.

"Le discours du FOMC a été le point central de la journée d'hier et les responsables qui se sont exprimés ont réitéré le message récent selon lequel quelques hausses de taux supplémentaires sont probables dans les mois à venir, ce qui n'est pas vraiment une surprise", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Les marchés concentrent désormais leur attention sur les données relatives à l'inflation américaine qui doivent être publiées mercredi et qui fourniront davantage d'informations sur les progrès réalisés par la Fed dans sa lutte contre les prix à la consommation obstinément élevés.

Une enquête de la Réserve fédérale de New York a montré lundi que les attentes des Américains en matière d'inflation à court terme s'amenuisaient. Le mois dernier, ils ont déclaré qu'ils s'attendaient à la plus faible progression de l'inflation à court terme depuis un peu plus de deux ans.

"Si le rapport sur l'IPC est solide (demain), cela pourrait aider le marché à évaluer une deuxième hausse des taux du FOMC (après juillet) et pousser le dollar un peu plus haut", a déclaré M. Kong. "Mais je ne pense pas que la hausse soit significative étant donné que nous sommes proches de la fin du cycle de resserrement du FOMC.

En Asie, le yen a été l'une des plus fortes hausses, dépassant les 141 dollars pour la première fois depuis près d'un mois et s'échangeant à 140,77.

Le yen a augmenté d'environ 3 % depuis son plus bas niveau de sept mois atteint le mois dernier, lorsqu'il s'est affaibli et a dépassé le niveau très surveillé de 145 dollars, ce qui a mis les opérateurs en état d'alerte quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises.

"(Le yen) a commencé à stagner plus tôt, près de 145, et c'est parce qu'il y avait des inquiétudes concernant une intervention sur le marché des changes", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Banque de Singapour.

Selon lui, l'augmentation des rendements des obligations d'État japonaises, ainsi que la faiblesse du dollar, ont également contribué à la hausse du yen.

"Le marché commence à s'éveiller à l'idée qu'il existe un risque politique (pour la Banque du Japon) à l'approche de la réunion de juillet [...]. Compte tenu de la hausse de l'inflation au Japon, le marché commence à se méfier de la possibilité d'une modification de la politique monétaire.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,14% à 0,6686 $, tandis que le dollar néo-zélandais s'est stabilisé à 0,6210 $.

Le yuan chinois offshore a légèrement augmenté, s'échangeant en dernier lieu à 7,2048 pour un dollar, le sentiment étant soutenu par l'extension du soutien de la politique financière de la banque centrale chinoise au secteur immobilier assiégé du pays.