Le dollar était en retrait jeudi après que la Réserve fédérale ait procédé à ce que certains attendaient comme étant sa dernière hausse de taux, alors que l'attention du marché s'est déplacée de l'autre côté de l'Atlantique vers la décision de taux de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard dans la journée.

La Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, marquant ainsi la 11ème hausse de taux de la banque centrale au cours de ses 12 dernières réunions.

Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse en septembre, les traders n'ont pas été convaincus, ce qui a entraîné une baisse générale du dollar américain.

L'indice du dollar était en baisse de 0,04% à 101,06, loin d'un sommet de deux semaines de 101,65 atteint plus tôt dans la semaine, bien que ses pertes aient été atténuées car les marchés monétaires avaient déjà pris en compte la hausse de 25 points de base de mercredi.

La livre sterling s'est stabilisée à 1,2935 $, après avoir enregistré un léger gain par rapport au dollar au cours de la séance précédente.

"Une nouvelle hausse au cours des prochains mois est possible, mais nous n'excluons pas non plus que la réunion de mercredi marque la fin du cycle de hausse", a déclaré Emin Hajiyev, économiste principal chez Insight Investment.

"Les États-Unis sont plus proches de la fin du cycle de hausse que leurs homologues. Un pivot dovish de la Fed exercera probablement une pression à la baisse sur le dollar américain à moyen terme."

La BCE sera ensuite sous les feux des projecteurs, les investisseurs s'attendant à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base lors de la conclusion de sa réunion de politique monétaire plus tard dans la journée de jeudi, en mettant l'accent sur ses orientations futures.

Dans l'attente de la décision sur les taux, l'euro s'est raffermi à 1,1083 $.

"La BCE semble presque certaine de relever le taux de dépôt de 25 points de base... Cette décision ne devrait pas surprendre le marché, car elle a été largement anticipée", a déclaré Nadia Gharbi, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

"Le vrai débat est de savoir si la BCE relèvera à nouveau son taux en septembre (et au-delà).

Ailleurs, le yen japonais est resté sous pression et a perdu plus de 0,1 % à 140,43 pour un dollar avant la décision de politique monétaire de la Banque du Japon vendredi, qui devrait maintenir sa politique ultra-libre.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, aurait déclaré lors d'une réunion clé du gouvernement mercredi que la banque centrale maintiendrait des conditions monétaires accommodantes pour les entreprises.

Le kiwi a augmenté de 0,27% à 0,6226 $, tandis que le dollar australien a gagné 0,14% à 0,6769 $.

Le dollar australien a chuté de près de 0,5 % au cours de la session précédente, après qu'un taux d'inflation plus faible que prévu ait réduit la pression en faveur d'une nouvelle hausse des taux par la Banque de réserve d'Australie.

Le yuan offshore a légèrement augmenté à 7,1433 pour un dollar, bien qu'il soit à la recherche d'une direction, les marchés étant restés mitigés après que les dirigeants chinois se soient engagés, lors d'une réunion clé du Parti communiste cette semaine, à soutenir l'économie, mais ont offert très peu de détails sur des mesures spécifiques.

"Les performances de la deuxième économie mondiale sont insuffisantes", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef chez Kiwibank. "La Chine est dans une position où elle a probablement besoin d'un peu plus de stimulus pour maintenir les choses en l'état.