Le dollar a reculé vendredi, le sentiment de risque s'étant amélioré après que les autorités et les banques ont pris des mesures pour atténuer les tensions sur le système financier dans les principaux marchés, ce qui a détourné l'attention d'autres grandes devises qui ont chuté en début de semaine dans le sillage des turbulences bancaires.

Les grandes banques américaines ont injecté jeudi 30 milliards de dollars de dépôts dans la First Republic Bank, intervenant ainsi pour sauver le créancier, pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par l'effondrement de deux autres banques américaines de taille moyenne au cours de la semaine écoulée.

Un calme prudent s'est répandu sur les marchés vendredi, laissant place à des hausses des devises sensibles au risque, comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, qui ont été parmi les plus grands gagnants dans les échanges asiatiques.

Le dollar australien a augmenté de 0,4 % pour atteindre 0,6684 $, tandis que le kiwi a progressé de 0,3 % pour atteindre 0,62145 $.

Le plan de sauvetage de 30 milliards de dollars, mis en place par les principaux représentants du Trésor américain, de la Réserve fédérale et des banques, fait suite à l'annonce faite plus tôt jeudi par Credit Suisse d'emprunter jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la Banque nationale suisse.

La banque s'est également retrouvée au cœur d'une contagion généralisée à la suite de l'implosion de la Silicon Valley Bank (SVB), basée aux États-Unis.

Même si le plongeon de 30 % des actions du créancier suisse en difficulté a ravivé les craintes concernant la santé des banques européennes, la Banque centrale européenne (BCE) a néanmoins procédé à une forte hausse des taux de 50 points de base lors de sa réunion de politique générale de jeudi.

Les responsables de la BCE se sont efforcés de rassurer les investisseurs en leur expliquant que les banques de la zone euro étaient résistantes et que la hausse des taux d'intérêt devrait au contraire renforcer leurs marges.

La réaction de l'euro à cette décision a été plutôt discrète, bien qu'il ait réussi à gagner 0,3 % jeudi. Il était en dernier lieu en hausse de 0,14 % à 1,0625 $.

"Le secteur bancaire de la zone euro reste raisonnablement solide", a déclaré Nick Bennenbroek, économiste international chez Wells Fargo.

"Si les tensions sur les marchés s'atténuent et que la volatilité diminue dans les semaines et les mois à venir, l'inflation persistante devrait, selon nous, suffire à susciter un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE.

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,15 % à 1,2128 $, tandis que le franc suisse a gagné 0,1 %. Plus tôt dans la semaine, le franc suisse avait connu la plus forte chute face au dollar en une journée depuis 2015.

Le yen japonais est resté élevé, et était dernièrement en hausse de 0,3 % à 133,30 pour un dollar.

Le sentiment de fragilité du marché a poussé les traders à se tourner vers le yen - généralement considéré comme un pari plus sûr en temps utile - sur les inquiétudes croissantes que le stress récent qui se déploie dans les banques aux États-Unis et en Europe pourrait n'être qu'un stade précoce d'une crise systémique généralisée.

"Selon nous, les fluctuations du marché de la semaine dernière ne sont pas dues à une crise bancaire, mais plutôt à des fissures financières résultant des campagnes de hausse des taux d'intérêt les plus rapides depuis le début des années 1980", ont déclaré les analystes du BlackRock Investment Institute.

"Les marchés ont pris conscience des dégâts causés par cette approche - une récession annoncée - et commencent à l'intégrer dans leurs prix."

La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui se tiendra la semaine prochaine, occupe désormais le devant de la scène. Certains investisseurs espèrent que la Fed pourrait ralentir sa campagne agressive de relèvement des taux afin d'atténuer les tensions sur le secteur financier.

"Les turbulences dans le secteur bancaire compliquent les perspectives de la politique de la Fed, mais l'impact pourrait être plus nuancé qu'un simple revirement de la Fed", a déclaré Philip Marey, stratège principal pour les États-Unis chez Rabobank.

L'indice du dollar Index a glissé de 0,12 % à 104,27.