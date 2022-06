Le dollar recule alors que les investisseurs se tournent vers des devises plus risquées

Les marchés boursiers du monde entier se sont largement renforcés jeudi après une récente faiblesse, alors que les paris sur le fait que l'Arabie Saoudite pourrait augmenter sa production de brut ont refroidi les prix du pétrole, aidant à équilibrer les inquiétudes sur la montée de l'inflation et le resserrement de la politique monétaire.

"Quelques facteurs jouent contre le billet vert aujourd'hui, mais il s'agit surtout d'un sentiment de prise de risque", a déclaré John Doyle, vice-président des opérations et du trading chez Monex USA.

Les nouvelles selon lesquelles l'Arabie Saoudite pourrait pomper davantage de pétrole et les rapports selon lesquels la Chine assouplira certaines restrictions COVID contribuent à renforcer le sentiment de risque, au détriment du dollar, valeur refuge, a déclaré M. Doyle.

Les prix du pétrole ont peu changé, effaçant les pertes enregistrées tôt jeudi après que l'OPEP+ ait accepté d'augmenter la production de brut pour compenser la baisse de la production russe.

Shanghai a repris vie mercredi après deux mois d'isolement amer sous un strict confinement COVID-19, avec la réouverture des magasins et le retour des gens dans les bureaux, les parcs et les marchés.

L'indice du dollar américain, qui suit le billet vert par rapport aux six principales devises, était en baisse de 0,4 % à 102,11, en passe de rompre une série de deux jours de gains.

Le dollar a trouvé peu de soutien dans les données montrant que les emplois privés américains ont augmenté bien moins que prévu en mai, ce qui suggérerait que la demande de main-d'œuvre commence à ralentir dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de resserrement des conditions financières, bien que les offres d'emploi restent extrêmement nombreuses.

Les devises plus risquées, notamment les dollars australien et néo-zélandais, ont progressé par rapport à leur homologue américain, avec une hausse de 0,74 % et 0,66 % respectivement.

Le dollar canadien a légèrement augmenté par rapport au billet vert, au lendemain de la hausse des taux de la Banque du Canada, qui a ouvert la porte à un rythme encore plus rapide de relèvement des taux d'intérêt.

Le franc suisse a progressé de 0,2 % par rapport au dollar après que les prix suisses ont connu la plus forte hausse en 14 ans au cours du mois de mai, la Suisse devenant le dernier pays à être touché par les coûts plus élevés du carburant et des denrées alimentaires qui frappent les économies du monde entier.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était à peu près plat un jour après avoir chuté de 6 %, la plus grande monnaie numérique du monde en termes de valeur marchande continuant à lutter pour surmonter un accès de pression de vente qui l'a englouti ces dernières semaines.