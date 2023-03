Londres (awp/afp) - Le dollar baissait lundi face aux autres grandes devises, les déboires de la banque SVB qui ébranlent le secteur de la finance et de la technologie étant susceptibles d'inciter la Réserve fédérale (Fed) à se montrer moins ferme sur les taux.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), le billet vert cédait 0,32% à 1,0677 dollar pour un euro après être descendu à 1,0737 dollar, un niveau plus observé depuis un mois.

La devise américaine cédait également 0,41% à 1,2079 dollar pour une livre.

Les autorités américaines dimanche, suivies de leurs homologues britanniques lundi, ont annoncé des mesures pour protéger les dépôts de la banque californienne en faillite Silicon Valley Bank (SVB), et rassurer les particuliers comme les entreprises.

Le système bancaire américain est en effet ébranlé par le resserrement monétaire de la Fed, qui relève ses taux à toute allure depuis plus d'un an pour tenter de limiter l'inflation.

Mais "les signes de détresse du secteur se multiplient, ce qui pourrait convaincre la Réserve fédérale qu'elle en a déjà fait assez", commentent les analystes de OFX.

Les marchés se demandaient après la dernière réunion de la Fed si elle allait monter ses taux de 25 ou 50 points, mais envisagent désormais 25 points, voire pas de hausse du tout.

La perspective de hausses des taux rend les actifs américains plus rémunérateurs et donc le dollar américain plus attractif. "Les devises considérées comme des valeurs refuges que sont le franc suisse et le yen sont particulièrement recherchées" en cette période de secousses financières, note Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le dollar perdait 1,25% à 133,34 yens et 0,86% à 0,9127 franc suisse.

L'or, autre valeur refuge, gagnait 1,02% à 1887,30 dollars l'once après être monté jusqu'à 1893,86 dollars, un sommet depuis début février.

Cours de lundi Cours de vendredi -------------------------------- 10H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0677 1,0643 EUR/JPY 142,38 143,71 EUR/CHF 0,9746 0,9799 EUR/GBP 0,8840 0,8847 USD/JPY 133,34 135,03 USD/CHF 0,9127 0,9207 GBP/USD 1,2079 1,2030

afp/buc