Le dollar a légèrement baissé lundi après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, tandis que les crypto-monnaies ont augmenté sur les paris qu'une tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump a levé ses chances de réélection.

Donald Trump s'est présenté comme un fervent défenseur des crypto-monnaies, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la politique qu'il propose en matière de crypto-monnaies.

À la suite de la fusillade, les investisseurs ont réduit les chances d'une victoire de Trump. Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire électorale de Trump s'élevaient à 67 cents, contre 60 cents vendredi, et ceux sur Joe Biden à 27 cents.

Le dollar a tendance à se renforcer dans le cadre de ce que l'on appelle le "Trump trade", c'est-à-dire les actifs susceptibles d'obtenir de bons résultats sous une présidence Trump caractérisée par une politique commerciale hawkish et une réglementation plus souple pour certains secteurs d'activité.

Mais la réaction initiale s'est avérée de courte durée, le billet vert étant retombé de ses premiers sommets.

Le dollar a également chuté brièvement lorsque M. Powell a commencé son discours. Il a déclaré que les trois relevés de l'inflation américaine au cours du deuxième trimestre "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que le rythme de la hausse des prix revient à l'objectif de la Fed de manière durable, ce qui indique qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait intervenir prochainement.

"Le marché est confiant et il l'était déjà avant que (Powell) ne parle d'une baisse des taux en septembre, donc je ne pense pas qu'il l'ait vraiment mise sur la table, mais il est clair qu'elle est sur la table", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"M. Powell aurait pu présenter des arguments plus convaincants en disant que nous sommes parvenus à un atterrissage en douceur et qu'il faut maintenant éviter un atterrissage brutal. C'est ce genre de logique qui va se mettre en place maintenant".

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,07 % à 104,22 après avoir atteint 104,31, avec un euro en baisse de 0,09 % à 1,0897 $. La livre sterling s'est affaiblie de 0,22 % à 1,2964 $.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une baisse des taux d'au moins 25 points de base (pb) de la part de la Fed en septembre, après que les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation ont baissé en juin sur une base mensuelle pour la première fois en quatre ans.

Les prix des crypto-monnaies ont bondi, le bitcoin augmentant de plus de 6 % à 63 808 $ après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines à 63 838,86 $. L'Ether a fait un bond de plus de 7 % pour atteindre 3 417,20 $.

Contre le yen japonais, le dollar est resté inchangé à 157,89. Le billet vert est tombé à 157,15 lors de l'intervention de Powell, son plus bas niveau depuis le 17 juin, avant de se redresser rapidement.

On pense que la Banque du Japon (BoJ) est intervenue sur le marché dans un autre effort pour soutenir la monnaie japonaise la semaine dernière après le rapport sur l'inflation américaine plus froid que prévu. Les données de la banque centrale suggèrent que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,4 milliards de dollars) pour ce faire jeudi.

"Tout ce qui peut donner à la Banque du Japon l'espoir que la Fed pourrait réduire ses taux plus ou plus tôt que prévu va donner un coup de pouce au yen", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington. "Il s'agit avant tout de différentiels de taux d'intérêt, de sorte que les fluctuations des contrats à terme de la Fed influenceront fortement le yen.