Le dollar s'est replié mardi après une hausse inattendue des prix à la production aux États-Unis en avril, sur fond de forte augmentation des coûts des biens et des services, indiquant que l'inflation restait obstinément élevée au début du deuxième trimestre.

Le rapport du département du travail a également montré que les prix de gros des marchandises ont augmenté solidement le mois dernier, bien que le coût de l'alimentation ait diminué. À la suite de ce rapport, les opérateurs ont revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,02% à 104,99, au milieu d'une fourchette de 103 à 107 que Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies à New York, a qualifié de fourchette pour l'année.

"Il s'agit d'une pression neutre, presque comme si les gens avaient nettoyé leur position et étaient stables pour demain", a-t-il déclaré, faisant référence à la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'avril.

"En ce qui concerne les opérations de portage, elles sont toujours très bien positionnées", a déclaré M. Bechtel. "Le yen australien, le yen mexicain et même le dollar par rapport au yen dans une certaine mesure, l'appétit pour le risque est toujours là.

Le taux de change entre le dollar australien et le yen a atteint son deuxième niveau le plus élevé cette année, en dehors d'un sommet de plus de 10 ans de 104,95 atteint le 29 avril. Il a augmenté de 0,36% à 103,59. L'euro a augmenté de 0,28% à 1,0820.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,5 % en avril après avoir baissé de 0,1 % en mars, selon le Bureau des statistiques du travail du Département du travail.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice des prix à la production, qui peut être volatil, augmenterait de 0,3% après une hausse de 0,2% en mars. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPP a augmenté de 2,2 %, comme prévu, après avoir progressé de 1,8 % en mars.

Les données relatives à l'IPC pourraient fournir davantage d'indications sur la vitesse à laquelle la Fed pourrait réduire les taux d'intérêt. Mais il est peu probable qu'une seule publication persuade les décideurs politiques que le rythme de l'inflation ralentit suffisamment pour permettre une réduction des taux à court terme, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie à New York.

La Fed pourrait ne pas réduire ses taux cette année et si elle le fait, elle ne le fera "qu'une fois et ce sera en fin d'année", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une réelle baisse de l'inflation des loyers pourrait la faire changer d'avis.

LE YEN SOUS SURVEILLANCE

Le rapport de mercredi sur les prix à la consommation de base devrait montrer que l'IPC a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre en avril, en baisse par rapport à une croissance de 0,4% le mois précédent, selon un sondage Reuters.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné mardi une évaluation optimiste de la situation de l'économie américaine, avec des perspectives de croissance supérieure à la tendance et une confiance dans la baisse de l'inflation qui, bien qu'érodée par les données récentes, reste largement intacte.

S'exprimant à Amsterdam, M. Powell a largement repris les commentaires formulés lors de la conférence de presse qui a suivi la dernière réunion de la Fed.

Les marchés monétaires ont réduit leurs attentes de réduction des taux de la Fed à environ 44 points de base d'assouplissement cette année, selon les données de LSEG.

Plus tôt en Europe, la livre sterling a fortement chuté avant de limiter ses pertes après que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a déclaré qu'il n'était pas déraisonnable de penser qu'au cours de l'été, la confiance pourrait être suffisante pour envisager des réductions de taux.

La livre sterling a augmenté de 0,25 % à 1,2591 après avoir chuté à 1,2510 $ après les remarques de M. Pill.

Les opérateurs surveillent également de près le yen, qui est retombé à ses niveaux du 1er mai, date à laquelle les autorités japonaises ont été soupçonnées d'intervenir. Le yen a baissé de 0,12 % à 156,425 pour un dollar.

Le ministère japonais des finances est soupçonné d'être intervenu sur le marché des devises à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, après que le yen ait atteint son plus bas niveau en 34 ans, à 160,245, le 29 avril.

Mais le marché reste baissier sur la monnaie étant donné l'écart massif entre les rendements ultra-faibles du Japon et ceux des autres grandes économies.

Le yuan chinois s'échangeait près de son plus bas niveau depuis deux semaines après que le président américain Joe Biden a dévoilé une série de fortes augmentations des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, y compris les véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Le yuan offshore est resté stable sur la journée à 7,240, après avoir chuté plus tôt dans la journée à son plus bas niveau depuis le 5 mai.