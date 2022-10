Le dollar recule avant l'inflation américaine

Londres (awp/afp) - Le dollar reculait un peu par rapport à l'euro jeudi à quelques heures du rapport sur l'inflation américaine. Des données qui pourraient redonner une tendance forte au billet vert en changeant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 11h40, le billet vert cédait 0,36% à 0,9738 dollar pour un euro. Le repli de la devise américaine jeudi matin ne sort pas la paire euro-dollar de la fourchette étroite des prix où elle évolue depuis le début de la semaine, les cambistes guettant les chiffres de l'inflation pour septembre attendus à 12H30 GMT.

L'indice d'inflation CPI, qui fait référence et est utilisé notamment pour indexer les retraites, pourrait avoir continué à ralentir sur un an, à 8,1% contre 8,3%. Mais le taux est attendu en hausse sur un mois, à 0,3% contre 0,1% en août, selon le consensus d'analystes de MarketWatch. La publication du compte-rendu de la dernière réunion en date de la Fed a confirmé la volonté des membres de la Banque centrale américaine de poursuivre le resserrement de leur politique monétaire.

La résistance de l'économie américaine aux chocs qui secouent le reste du monde et cette détermination de la Fed ont fait grimper le billet vert face aux autres devises, et la tendance pourrait donc reprendre. "À moins peut-être que l'on observe cet après-midi un recul beaucoup plus important que prévu de l'inflation aux Etats-Unis sur septembre", commente Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Mais pour Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, il faudrait au moins que l'inflation passe sous 8% pour que la Fed puisse vraiment "lever le pied de l'accélérateur".

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 0,9738 0,9703

EUR/JPY 142,90 142,55

EUR/CHF 0,9713 0,9684

EUR/GBP 0,8734 0,8741

USD/JPY 146,75 146,91

USD/CHF 0,9975 0,9980

GBP/USD 1,1150 1,1100

afp/vj