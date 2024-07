Le dollar a reculé par rapport à ses précédents sommets lundi avant les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, tandis que les crypto-monnaies ont augmenté sur les paris d'une tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump qui a stimulé ses chances de réélection.

Au lendemain de la fusillade, les investisseurs ont réduit les chances de victoire de M. Trump. Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire électorale de Trump s'élevaient à 67 cents, contre 60 cents vendredi, et ceux sur Joe Biden à 27 cents.

Le dollar a tendance à se renforcer dans le cadre de ce que l'on appelle le "Trump trade", c'est-à-dire les actifs susceptibles d'obtenir de bons résultats sous une présidence Trump caractérisée par une politique commerciale hawkish et une réglementation plus souple pour certains secteurs d'activité.

Trump s'est présenté comme un fervent défenseur des crypto-monnaies, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la politique qu'il propose en la matière.

Mais la réaction initiale s'est avérée de courte durée, le billet vert étant retombé de ses premiers sommets.

"Nous assistons à un apaisement de la réaction initiale : les obligations ouvrent à la baisse, les rendements américains augmentent, le dollar s'apprécie et nous nous calmons", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux chez Silver Gold Bull à Toronto. "Le marché essaie simplement de ne pas réagir de manière excessive à ce qui s'est passé, à la consolidation des échanges à New York et à la discussion de Powell avec l'Economic Club de Washington, qui est le prochain point à l'ordre du jour aujourd'hui.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,23% à 104,05 après avoir atteint 104,31, avec un euro en hausse de 0,09% à 1,0917 $. La livre sterling s'est affaiblie de 0,02 % à 1,2989 $.

M. Powell devrait s'exprimer à 12h30 heure locale (1630 GMT), donnant le coup d'envoi d'une semaine clé de commentaires de la part des responsables de la Fed. Plus tôt dans la journée de lundi, Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré que des réductions de taux d'intérêt seraient bientôt justifiées.

Les marchés évaluent actuellement à 94,4 % la probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base (pb) de la part de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME, après que les données de la semaine dernière aient montré que les prix à la consommation ont baissé en juin sur une base mensuelle pour la première fois en quatre ans.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,01% à 157,87. On pense que la Banque du Japon (BoJ) est intervenue sur le marché dans un autre effort pour soutenir la monnaie japonaise battue la semaine dernière après le rapport sur l'inflation américaine plus froid que prévu, avec des données de la banque centrale suggérant que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,4 milliards de dollars) pour le faire jeudi.

Les prix des crypto-monnaies ont bondi, le bitcoin augmentant de près de 5 % à 62 982 $ après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines à 63 273 $. L'Ether a grimpé de près de 6 % à 3 364,20 $.